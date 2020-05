Autor: for -

„Panu prezidentovi jsem poděkovala za jeho zásah v případu malého Oliverka trpícího spinální svalovou atrofií. Když se na konci dubna s jeho příběhem seznámil, nenechalo ho to chladným a začal konat. Během dvou dnů našel řešení,“ napsala Alex na svůj facebookový profil.

„Pokud by léčbu neproplatila pojišťovna, chybějící částka by byla uhrazena. K tomu sice nakonec nemuselo dojít, přesto panu prezidentovi patří velký dík,“ dodala Mynářová. Kdo by peníze poskytl místo pojišťovny, ale neupřesnila.

Příspěvek pak sdílela spolu s fotkou svého manžela a nejmladšího syna po boku prezidenta Miloše Zemana. Malý Viktor se narodil loni v srpnu. Mynářovi se pak mohou pyšnit ještě starším synem Vráťou, který přišel na svět 25. května 2015. Vráťa byl zároveň nejkrásnějším dárkem pro Alex, v ten samý den má totiž také narozeniny. Choť hradního kancléře měla dokonce se svým synem společnou oslavu.

Alex Mynářová vytáhla šťastnou rodinku na výlet k hlavě státu. Zemanovi děkovala za pomoc Oliverovi | Facebook/Alex Mynářová

Místo sbírky Babiš zatlačil na pojišťovnu

Alex svým příspěvkem narážela na kauzu, kdy se dobročinní Češi složili na téměř 60 milionů korun za lék na spinální svalovou atrofii pro malého Olivera (1). Z této dobročinné sbírky ale mělo 5,5 milionu korun přijít do rukou státu jakožto daň z léku. To se nelíbilo jak samotným dárcům, tak i ve výsledku premiérovi Andreji Babišovi (ANO).

Co bude s milióny, vybranými pro Oliverka? Dárci je zpět nedostanou, vysvětluje ředitelka Život dětem

Vláda se tak rozhodla zasáhnout a dohodla se s pojišťovnami, že tuto poslední a velikou naději pro Olivera uhradí. Nejdražší lék světa Zolgensma, který mu „opraví“ porouchaný gen, dostane 4. června.

„Je to krásná zpráva, dostali jsme palec nahoru pro genovou léčbu. Testování bylo náročné, během pěti dní musel Oliverek podstoupit tři anestezie, ukázalo se ale, že je zdravotně v pořádku a aplikace zolgensmy by jej neměla ohrozit více než ostatní děti,“ řekl tatínek Bohumil.

Oliverek je velký bojovník, který se statečně pere s osudem. | Facebook/Oliverkovy cesty s SMA

Dárci nyní požadují, aby se dobročinné příspěvky vrátily zpátky. Zpět už je ale nedostanou. Podle dostupných informací se peníze využijí pro léčbu SMA.

Kromě Olivera trpí tímto vzácným onemocněním také Maxík a Adámek. Právě malý Oliver je ale na tom ze tří jmenovaných dětí nejhůře. Má tracheostomii, je napojený na dýchací přístroj a do žaludku má zavedenou sondu na výživu.