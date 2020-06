Ještě teď jsou ze všeho rozrušení. Oba partneři pro Blesk.cz celou hrůzu popsali, ale kvůli špatným zkušenostem s nepřejícími lidmi nechtějí zveřejnit tváře. Škody na jejich domě v Šumvaldu ale hovoří za vše. „Ta hrůza přišla mezi půlnocí a jednou ráno,“ řekl Patrik.

Začalo to nenápadným protékáním vody pod dveřmi. Muž šel i se svou těhotnou přítelkyní zjistit, co se děje. „Otevřel jsem dveře a dovnitř vtrhla vodní vlna. Dveře už nešly zpátky zavřít,“ vylíčil majitel. Popadli své čtyři pejsky a oba utekli do prvního patra, kde probíhá rekonstrukce.

Odvezeni na člunu

„Musel pro nás přijet vyprošťovaci tým a odvézt nás i s pejsky na člunu,“ popsala Petra. Ráno odhalilo zkázu. Všude v domě bylo bahno. „Povodeň zničila i připravené oblečky pro miminko, vše smetla voda, nemají na čem spát, je mi z toho smutno,“ říká teta Tereza.

Miminko už v červenci

Následující hodiny a dny jsou a budou jen o odklízení škod a shánění nových věcí nejen pro miminko. „Na svět má přijít už v červenci,“ podotkl Patrik. Zatímco budoucí tatínek s partou chlapů uklízí, nastávající maminka se z té hrůzy vzpamatovává u příbuzné.

Patrik s Petrou v tíživé situaci uvítají jakoukoli pomoc, především ale budou potřebovat finance na opravu domu.

Chcete-li jim pomoci, je to možné na účtu 209922989/0600