Na nepříjemného škůdce si v těchto dnech musí dát pozor zemědělci a zahrádkáři. Česko zažívá zvýšené nálety mšic, které mohou plodiny zcela zničit. Svědčí jim současné počasí, kdy nejsou teploty příliš vysoké a zároveň se vyskytují přeháňky. Podle Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) byly všechny roky od 2016 co do počtu mšic nadprůměrné a letošek zřejmě nebude výjimkou. Naštěstí existují mechanismy, jak se těchto škůdců zbavit, někdy to zvládne i sama příroda.