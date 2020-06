Praktický dětský lékař se obvykle stará o své pacienty do jejich devatenácti let. Nyní hrozí, že tento obor zcela zanikne a rodiče budou muset chodit s dětmi k všeobecným praktikům, kteří zatím nejsou v péči o děti školeni. Mladí lékaři do oboru primární pediatrické péče nanastupují a věkový průměr dětských lékařů je kolem 60 let. Na problém upozornilo Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR s tím, že situace se zhoršila od roku 2017, kdy obor praktický lékař pro děti a dorost přestal oficiálně existovat.

Obor praktický lékař pro děti a dorost přestal oficiálně existovat v roce 2017, kdy se sloučil do oboru pediatrie, ve kterém je jen minimum vzdělání pro primární praxi.

Jak uvádí předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR MUDr. Ilona Hülleová, i přes všechny snahy se nepodařilo vrátit samostatný vzdělávací PLDD zpět. Podle předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP MUDr. Aleny Šebkové tak dochází nadále k propadu vstupu mladých kolegů do primární pediatrické péče. „Pokud to takto půjde dál, tak v dohledné době praktičtí pediatři vůbec nebudou existovat,“ shodují se lékařky.

Vzorem byla EU

„Obor byl zrušen, protože kliničtí pediatři řekli, že existuje jen jedna pediatrie. Ve světě totiž obor praktické pediatrie neexistuje. Proto je to nyní pouze jeden obor, kde se vzdělání pro praktické dětské lékaře prodloužilo o půl roku. Problém je ovšem v náplni vzdělávání,“ vysvětlila Blesk Zprávám Ilona Hülleová.

„Ke zrušení oboru praktické lékařství pro děti a dorost v pravém smyslu slova nedošlo. Novelou zákona č. 95/2004 Sb. v roce 2017 došlo ke sloučení oborů specializačního vzdělávání lékařů dětského lékařství a praktického lékařství pro děti a dorost do jednoho oboru pediatrie,“ uvedla Klára Doláková z Ministerstva zdravotnictví ČR. Potvrdila, že důvodem byly podněty z odborné společnosti a také stav v jiných členských státech Evropské unie.

„Pokud jde o vzdělávání v novém oboru pediatrie, jde o komplexní proces, který umožňuje individuálnější výběr budoucího zaměření. Vzdělávání ve specializačním oboru pediatrie (který trvá 4,5 roku) se uskutečňuje v rámci základního pediatrického kmene a v rámci vlastního specializačního výcviku,“ doplňuje resort s tím, že přínosem novely je hlavně to, že umožnila krátit délku vzdělávání ženám, které pečují o děti.

Průměrný věk dětských praktiků: 60 let

„Ministerstvo zdravotnictví podporuje primární péči zejména prostřednictvím dotačního programu na financování specializačního vzdělávání na rezidenčních místech. Od roku 2019 je pro obor pediatrie vypisováno 100 rezidenčních míst, což činí z pediatrie spolu s oborem všeobecné praktické lékařství nejvíce podporovaný obor,“ vysvětluje dále Doláková.

Jenže to podle Hülleové nijak dětské praktiky nemotivuje.

„Ačkoliv ministerstvo vypisuje rezidenční místa na posty dětských praktiků, tak nejsou obsazené, protože absolventi mají zkrátka problém do oboru vstoupit, nemají jistotu, jak bude vypadat jejich vzdělávání, kde se budou školit, navíc jsou často motivováni různými způsoby, aby zůstávali na dětských odděleních, která mají také nouzi o lékaře,“ pokračuje Hülleová. Podle ní to znamená, že věkový průměr praktických dětských lékařů je v Česku okolo 60 let. Ti, když odejdou do důchodu, tak jejich ordinace většinou zanikají. Praktik Norbert měl jen jeden respirátor tři dny. Roušky mu sehnali pacienti

„Jediné, co nám pomáhá, že zákon umožnil těm, kteří mají atestaci z dětského lékařství, např. kliničtí pediatři, aby si dodělali prostřednictvím kvalifikačního kurzu zkoušky a praxi,“ uvádí předsedkyně Sdružení lékařů pro děti a dorost s tím, že je jich ale velmi málo. Podle Hülleové tak hrozí, že obor praktického dětského lékaře zcela zanikne.

S dítětem do nemocnice nebo k praktikovi pro dospělé

Kam ale v tom případě můžete jít se svým dítětem? „Bude to zřejmě fungovat tak, jako v jiných zemích - půjdete s dítětem do nemocnice na pediatrii, nebo budete chodit k praktickémmu lékaři, který bohužel není v té péči vzdělán. Je to bohužel krok zpátky,“ varuje Hülleová.

Pokud podle ní neumí lékař pracovat s dětmi, stane se, že okamžitě pošle dítě k hospitalizaci, nebo nasadí antibiotika.

„Máme připravené krizové řešení, ale musí nám někdo pomoci. Ministr Adam Vojtěch (ANO) je na naší straně, ale je třeba jít mnohem dál, než k odborné diskuzi a začít jednat. Já jsem ale nyní spíše pesimistická,“ přiznává Ilona Hülleová.

V době pandemie nebyly ochranné pomůcky

Problémy měli dětští praktici i v době pandemie, zejména kvůli tomu, že spousta z nich spadá do ohrožené skupiny. Zpočátku navíc, stejně jako všeobecní praktičtí lékaři, neměli ochranné pomůcky.

„Pomůcky jsme měli tak na pět dní dopředu. Štíty stát nezajistil. Nám je vytvořil manžel od kolegyně. Vytiskl je pomocí 3D tiskárny,“ vysvětlila situaci během pandemie lékařka. Když začátkem března dostali sponzorský dar ve formě dvou respirátorů FFP2, používali každý z nich dokonce celý týden. Respirátory by se přitom měly nejméně každý den obměňovat.