Za naprostý hyenismus považuje Markéta vykradení pražské kavárny AdAstra, ke kterému došlo minulý pátek. V kavárně jsou zaměstnáváni lidé s handicapem, ať už jde o autisty, či lidi s Downovým syndromem. Zloději se nestyděli vybrat i sbírkovou kasičku pro postižené a zcizit majetek a hotovost v hodnotě 250 tisíc korun. Pojišťovna ale bude mít nejspíše svázané ruce – jak napovídá vyšetřování, zloději měli nejspíše klíč. Markéta tak nevylučuje vinu jednoho ze stálých či bývalých zaměstnanců. Prosí pak nyní o pomoc, jinak bude muset nadobro zavřít. To by sebralo práci téměř 30 postiženým lidem.

„Škoda dosahuje 250 tisíc. Vypáčili trezor, kde byly tržby a obálky s penězi na pojištění a s dýškem pro postižené, to bylo 137 tisíc. Vzali také aparaturu, ozvučení, notebook, fotoaparát a rozbili dokonce i kasičku s příspěvky pro postižené. Je to naprostý hyenismus,“ svěřila se Markéta Blesk Zprávám.

Kavárnu provozuje organizace „Zajíček na koni“, jejíž koordinátorkou je právě Markéta Šulcová. Ta se na projekt kavárny vrhla poté, co její sestra Maruška s Downovým syndromem začala dospívat a jí tak došlo, že by v dospělosti neměla šanci na normální práci.

Kavárna dala práci téměř 30 postiženým, včetně Marušky. Nyní hrozí, že se ve spojitosti s koronakrizí a zlodějským řáděním navždy uzavře. „Naději mám, ta nezmizí,“ konstatovala Markéta.

Markéta: Zloděj to v podniku znal

Skličující je pro Markétu fakt, že hlavní podezření nyní padá na její stálé i bývalé zaměstnance. Policie totiž při vyšetřování zjistila, že si někdo odemkl jedny z dveří. „Kromě samotných dveří napovídá k tomu, že to byl někdo od nás, i to, že podle stylu loupeže to tam zloděj dobře znal. Zmizela například krabice, kam se ukládají záznamy z kamer,“ zmiňuje Markéta.

Podle Markéty se zrovna nedávno rozloučila s kuchařem, který podal výpověď a dle dohody měl odejít na konci května. Nakonec se ale „hodil marod“ a do práce už nedorazil. Rozloučení s tímto zaměstnancem nebylo podle Markéty zcela poklidné – muž byl údajně naštvaný, že mu nepřišly peníze. Ty ale Markéta neměla a i přes snahu uklidnit vášně muž raději odešel. „Neříkám, že by byl můj hlavní podezřelý. Nevím, kdo to byl,“ dodává.

Nejhorší na situaci s odemčenými dveřmi je to, že Markétě nejspíše nebude uznáno pojištění. I přesto, že si je Markéta jistá, že dveře byly zamčené. „Pár dní před loupeží jsme to kontrolovali,“ zmiňuje.

„Obávám se, že si někdo nechal klíče vyrobit u známého zámečníka nebo tak něco. Ten i klíč s bezpečnostní vložkou udělá bez té kartičky,“ konstatuje a dodává, že se nyní třese před dalším výdajem. Vychytralý zloděj totiž zcizil i další klíče od objektu, tedy i od vchodu do vyšších pater budovy. „Správce po nás bude chtít nové zámky. To bude tak za 30 tisíc,“ zoufá si Markéta.

Kasičku zloději rozbili a vybrali z ní těch pár korun, co v ní zrovna bylo. | Blesk - Nikola Forejtová

Uznává ale, že je „její hloupost“, že měla tolik peněz v trezoru a že je nárok kvůli minimálnímu poškození dveří a oken pochybný.

Postižení se do práce už možná nedostanou

Kavárna nečelí krizi poprvé. V roce 2018 se Markéta obávala, že budou muset zavřít kvůli nedostatku tržeb. I tehdy se obrátila na Blesk Zprávy. Bez zákazníků by totiž její práce neměla smysl.

Nyní Markéta doufala, že kavárnu během krize udrží, až jí přijde podpora od státu, to se ale teď drasticky obrátilo. „Už tak je dost těžké udržet ji v chodu. Navíc teď postižení nepracují, což je pro ně velmi těžké. Autisti mají svůj režim jako svého ducha, a když jim ho seberete, tak z toho šílí. Každý den nám volají rodiny, jestli už otevřeme a jejich děti budou moci zpátky do práce. I kdyby zadarmo,“ popsala Markéta.

Prostřednictvím médií nyní Markéta prosí o pomoc. „Děkuji všem, kteří už přispěli a kteří přispějí,“ doplňuje. Pokud byste chtěli pomoci kavárně AdAstra i vy, můžete přispívat zde. Pomůže ale i to, když si zajdete na kafe přímo do této pražské kavárny.