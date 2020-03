Čeští letečtí dopravci Smartwings a ČSA zastaví všechny své linky z a do České republiky. Důvodem je vládní opatření, které zakazuje cestování Čechů do zahraničí. Dopravci tak po dobu platnosti vládního nařízení odstaví až 23 svých letadel, což je zhruba polovina jejich strojů. Cestujícím ze zrušených letů společnosti vrátí peníze v plné výši nebo jim umožní změnu rezervace. Společnost o tom dnes informovala v tiskové zprávě.

Vláda dnes kvůli šíření koronaviru uzavřela hranice a zakázala s malými výjimkami cestování Čechů do zahraničí a také vstup cizinců do země.

Letecká spojení dopravců budou postupně pozastavena od dnešního dne do 16. března kvůli umožnění návratu českým občanům do země a také zajištění odjezdu cizinců pryč. Společnosti také kvůli vládnímu nařízení, které zakazuje létat ze zahraničí na regionální letiště, přesměrují všechny lety do Prahy.

„Dramatický pokles poptávky zapříčiněný mimořádnými okolnostmi nás vede k realizaci radikálních úsporných opatření a kroků. Věříme, že se nám tuto obtížnou situaci, které čelíme, podaří překonat a důvěra v cestování se opět brzy obnoví,“ uvedl předseda představenstva Smartwings Jiří Šimáně.

Koronavirus ONLINE: Česko zavírá hranice. Nakažení jsou hasiči, sestřička i prezident Brazílie

Skupina Smartwings z důvodu šíření koronaviru už dříve přerušila linky ČSA z Prahy do Milána, Boloni, Říma, Soulu a linku Smartwings do Tel Avivu.