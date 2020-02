Podle Nováka problém spočívá v tom, že ho kabinet odvolal jen z funkce předsedy Rady ČTÚ a ponechal mu funkci jejího řadového člena.

„Nejde odvolat předsedu a nechat toho člověka v Radě, vždycky se musí odvolat jako člen Rady,“ uvedl Novák s odvoláním na zákon o elektronických komunikacích. Doplnil, že vzhledem k tomu, že ministerstvo v současné době předstírá, že je všechno v pořádku, chce podat žalobu.

„Myslím si, že to je klíčové, protože v případě, že by se nedělo nic a pak by někdo hrál na neplatnost a chtěl by zpochybnit práci mých bývalých kolegů, bylo by to myslím velmi nešťastné,“ řekl bývalý šéf ČTÚ. Platná je podle něj jen jeho rezignace, kterou podal krátce před svým odvoláním kvůli snaze ministerstva průmyslu a obchodu změnit podmínky aukce kmitočtů pro mobilní sítě 5G.

Babišův superministr: Telekomunikační úřad povede žena. „Krotitel operátorů“ skončil

Ministerstvo průmyslu již dřív uvedlo, že odvolání bylo v pořádku. „Jaromír Novák byl informován dopisem včetně zdůvodnění ihned po schválení vládou. Právní akty jsou platné. Pravomoci jsou jiné v souvislosti s členem Rady a jiné v souvislosti s předsedou Rady,“ uvedla již dříve mluvčí úřadu Štěpánka Filipová.

Po odvolání Nováka vláda do čela ČTÚ jmenovala Hanu Továrkovou. Novák přes pochybnosti o platnosti odvolání a jmenování nové ředitelky sám na funkci předsedy i člena Rady k 31. lednu rezignoval.