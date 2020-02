„Ráda bych se s vámi podělila o naše velké štěstí. Minulý rok byl plný těžkých chvil, ale zakončili jsme ho chvílemi nekrásnějšími. Když jsem zjistila, že se naše rodina po tom všem rozroste, těžko bych ty emoce, co se mnou cloumaly, popsala. A tak si teď užíváme ty chvíle, které jsme spolu a těšíme se i bojíme zároveň,“ napsala Michaela na facebookovou stránku Zápisník alkoholičky.

„O těhotenství jsem se dozvěděla na narozeniny mojí mamky a v podstatě jsem čekala, jestli ano, nebo ne, těhotenství bylo plánované,“ svěřila se Míša pro Blesk Zprávy.

„S manželem jsme byli rozhodnutí, že pokud všechny výsledky po mých předchozích zdravotních problémech budou v pořádku, tak nebudeme miminku nijak bránit a povedlo se hned. A rodina má samozřejmě velkou radost,“ dodala.

Michaela Duffková chce také otevřít ve Středních Čechách Centru Alkos, které pomůže závislým přiznat si problém . | archiv Michaely Duffkové

Obava z návratu k pití?

Duffková se již dříve v rozhovoru pro Blesk Zprávy řekla, že její problémy začaly po porodu. Nebojí se teď, že jí k němu druhý porod znovu přitáhne?

„Upřímně mám strach, ale myslím, že je to úplně přirozené, já se nikde netajím tím, že jsem závislosti na alkoholu propadla po prvním porodu a tak si teď hodně hlídám a hlídat budu svoje psychické rozpoložení. Teď momentálně snáším těhotenství hůř psychicky než fyzicky,“ připustila Michaela.

Hlavní spouštěč její závislosti ale pojmenovat nedokázala. „Já nikdy neměla k alkoholu daleko. Pařila jsem na střední i vysoké škole s kamarády,“ řekla Michaela. Jenže když zůstala sama s dítětem, vše se změnilo.

„Byla jsem velmi cílevědomá a ambiciózní, a najednou jsem zůstala sama s dítětem a i přesto, že jsem ho milovala, nebyla jsem schopná si na tu situaci zvyknout. Bylo to jiné prostředí, jiná situace, jiný životní rytmus. A sklenička se jevila jako nejjednodušší únik,“ přiznává mladá žena, která si myslí, že nejvíce jsou alkoholismem ohroženy právě maminky na mateřské dovolené.

Proslavila jí překonaná závislost

Míša se proslavila jako autorka úspěšné blogu, který získal ocenění Blog roku 2019 Magnesia Litera. Duffková vystoupila z anonymity poté, co zjistila, jak moc velký dosah její příběh má. Začala tak vystupovat pod svým pravým jménem, aby inspirovala závislé a především pak ženy, aby se nebály o svých problémech mluvit.

V současnosti slaví kromě těhotenství také úspěch se svou knihou Zápisník alkoholičky. Povedlo se jí svůj příběh vydat a těší se pozitivních komentářů veřejnosti.

„Co se týká knihy, která vyšla 30. ledna, ty reakce na ní jsou zatím skvělé, vzbuzuje hodně emocí, což je myslím dobře. Samozřejmě jsme nechtěla nikoho knihou přivést k pláči, to ne, ale ta kniha je realita a ta byla bohužel někdy opravdu tvrdá. Takže jsem ráda, že emoce vzbuzuje a hlavně mi píše spoustu lidí, že je pro ně velkou inspirací, což je samozřejmě to nejvíc, co může být,“ dodala Míša.

Svou osvětu tak cílí právě i na ženy, které své pití častěji skrývají. Sama uvedla, že byla přebornicí ve schovávání lahví. Míše nakonec pomohla podpora rodiny a manžela a nakonec i detox s pobytem na psychiatrii.