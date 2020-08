„Na svět jsi přišel v podstatě za chvíli, když nás od chvíle tě spatřit dělilo jen 5 hodin, začala jsem mít strach, o tebe, abych tě vůbec zvládla přivést na tenhle svět. Zvládla, za neustálé podpory tvého tatínka, který o tom nepochyboval ani vteřinu, když jsem začala chvíli před cílem panikařit. Ani se nehnul, když jsem mu lámala ruce, a ještě se u toho usmíval. Pamatuj si, tvůj tatínek, je Táta s velkým T,“ napsala Michaela na svou facebookovou stránku k fotografii svého miminka.

V březnu Michaela Blesk Zprávám prozradila, že druhý potomek byl plánovaný a lékaři jí nejprve tvrdili, že to bude holčička, nakonec jí řekli, že se spletli. 28. července tak přišel na svět Šimon.

„Jméno byl pro nás trochu oříšek, nemohli jsme se úplně dohodnout nebo přijít na jméno, které by nám sedělo. Šimon má pro mě takovou symboliku, protože slaví svátek v den, kdy by můj táta slavil narozeniny, takže jsme se pak shodli na tomhle jméně,“ prozradila Michaela Blesk Zprávám.

„Je to hodné miminko zatím, hodně papá, spinká trochu méně, ale není to plačtivé miminko, vůbec, spíš tak zkoumá svět,“ dodává s úsměvem pyšná maminka.

Michaela: Manžel byl u porodu velkou oporou

Většinu těhotenství prožila Michaela doma, v dubnu se rodina stěhovala. „A pak už se situace pomalu začínala zlepšovat, já jsem to nijak výrazně neprožívala. Myslím si, že nejhorší smrt je z vyděšení, takže jsem přestala sledovat zprávy a soustředila se spíš na rodinu,“ popsala dvojnásobná maminka dobu pandemie. K lékaři chodila na pravidelné kontroly, ale to s ní ještě nemohl manžel. Naštěstí když se Šimon chystal na svět, tatínci už u porodů být mohli.

„Upřímně obdivuji všechny maminky, které musely rodit bez partnera, protože pro mě byl jednoznačně největší oporou, když jsem začala trochu panikařit, tak věděl, jak uklidnit, takže já bych asi bez něj ten porod prožívala mnohem víc dramaticky, manžel mě vždy zklidnil a porod pokračoval hezky dál,“ přiznala Michaela s tím, že porod byl pro ni krásný zážitek, až na pár chvilek strachu.

Ambulantní porod kvůli psychické pohodě

Michaela zvolila ambulatntní porod, takže po porodu mohla jít domů. Toto rozhodnutí odůvodňuje Michaela svou předchozí zkušeností. Poprvé totiž sáhla po skleničce, když se jí narodila dcera.

„Nemám strach, mám respekt, to pořád platí,“ odpovídá Michaela na otázku, zda se nebojí, že se situace bude opakovat a pokračuje: „Jeden z důvodů, proč jsem se rozhodla právě pro ambulantní porod, byl, že jsem chtěla být psychicky v pohodě, což mě hodně trápilo po porodu Isabelky, že v porodnici jsem to hodně protrpěla a tomuhle startu jsem se teď chtěla vyhnout. Zatím vše vypadá dobře, já se cítím skvěle psychicky i fyzicky, nebojím se si pobrečet, když to tak cítím, nedržím v sobě emoce a to je podle mě taky důležité.“