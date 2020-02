V Číně by dnes u skupiny pacientů nakažených novým typem koronaviru měly začít klinické testy amerického antivirového přípravku remdesivir. Informovala o tom tisková agentura Nová Čína. Lék před několika lety vyvinul tým vědců kalifornské firmy Gilead Sciences v čele s Čechem Tomášem Cihlářem. Preparát, který byl původně zamýšlen pro boj s ebolou, firma zdarma poskytla k experimentální léčbě. Podle dnešní zprávy Nové Číny už klinickou studii přípravku schválily čínské úřady.

„První pacienti infikovaní virem 2019-nCoV začnou podle očekávání užívat lék remdesivir ve čtvrtek,“ uvedl na středeční tiskové konferenci Cchao Pin, vedoucí programu klinických testů.

Při buněčných testech a testech na zvířatech se remdesivir ukázal být účinný proti koronavirům způsobujícím nemoci SARS a MERS. Na buněčné úrovni rovněž tento lék prokázal dobrou antivirovou účinnost i proti novému typu koronaviru, který je virům způsobujícím SARS a MERS blízce příbuzný, uvedl dále Cchao Pin. Při experimentální léčbě eboly byla látka naopak méně efektivní než jiné alternativy.

Do použití proti koronaviru ale odborníci vkládají více nadějí. „Nákaza koronaviry má pomalejší průběh díky tomu, že koronaviry se nemnoží v těle pacienta tak rychle jako ebola a infekce je omezena hlavně na dýchací ústrojí. Doufáme, že syntetická látka jako remdesivir může do dýchacího ústrojí pronikat lépe než některé specifické protilátky,“ uvedl Cihlář ve vyjádření pro Deník N.

„Náš tým se rozhodl spolupracovat s řadou pracovišť v USA, abychom byli schopni charakterizovat široké spektrum účinků remdesiviru na různé viry. Předběžná testování provedená americkým Centrem pro kontrolu nemocí (CDC) již v roce 2016 naznačila, že látka může být aktivní nejen proti ebole, ale i proti řadě dalších virů včetně koronaviru MERS,“ dodal Cihlář.

„Záhy po těchto předběžných testech jsme zahájili spolupráci s několika univerzitami a také s americkým Národním ústavem zdraví USA (NIH), abychom mohli testovat remdesivir proti koronavirům na zvířecích modelech. Výsledky na myších infikovaných virem SARS nebo MERS byly nadějné, což umožnilo pokračování dalších předklinických testů,“ uvedl pro Deník N český virolog.

Po Kongu zkouší léčebnou účinnost ve Wu-Chanu

Po první fázi klinických zkoušek na zdravých dobrovolnících byla látka nasazena v roce 2018 proti ebole v Kongu. „Studie ve Wu-Chanu bude patřit do takzvané druhé a třetí fáze, kdy se zkouší léčebná účinnost a přísně se monitorují možné vedlejší účinky testované látky na pacientech,“ vysvětlil Cihlář s tím, že o podání léku wuchanským pacientům se rozhodlo rychle a poměrně bez problému.

„Zástupci čínských institucí a též lékaři a vědci ve Wu-chanu byli návrhu na zahájení zkoušek velmi otevření. K rozhodnutí a konečnému plánu se dospělo velice rychle,“ dodal Cihlář.

Náhodně vybraní účastníci klinické studie budou dostávat lék remdesivir, a to jednou denně, celkem deset dávek; ostatním bude podáváno placebo - tedy neúčinná látka, která je upravena do stejné formy jako lék. Po 28 dnech experti vyhodnotí, nakolik antivirotikum nakaženým pomohlo, napsala agentura Bloomberg. Firma Gilead Sciences poslala do Číny dostatek dávek k ošetření 500 pacientů.

K testům bylo zaregistrováno 761 pacientů, uvedla agentura Nová Čína. Je mezi nimi 308 lidí nakažených novým typem koronaviru, kteří mají mírné či středně závažné příznaky infekce; dalších 453 účastníků studie jsou těžce nemocní pacienti, u nichž byl potvrzen virus 2019-nCoV, napsala agentura Nová Čína.

Remdesvir byl účinný při léčbě v Americe

Podle listu The Wall Street Journal byl remdesivir patrně účinný při léčbě 35letého pacienta s koronavirem ve státě Washington na severozápadě USA. Muž, který se vrátil z čínského Wu-chanu, byl prvním potvrzeným nakaženým v USA.

Látka byla tomuto pacientovi podána 26. ledna, týden po jeho hospitalizaci. Již následující den mu klesla teplota z 39,4 stupně Celsia na 37,3 stupně Celsia a výrazně se mu zlepšilo dýchání. Po pěti dnech léčby remdesivirem ustoupily veškeré symptomy nákazy s výjimkou kašle, napsal deník The World Street Journal.

Remdesivir zatím v USA nebyl schválen pro užívání lidmi. Ve výjimečných situacích, kdy neexistuje účinná alternativa, nicméně mohou úřady testování přípravku na lidech umožnit, připomněl americký deník.