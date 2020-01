„Vždy jsem se snažil o to, aby Klokánek prosperoval. Od poloviny roku 2015 jsem dělal vše proto, aby každý z nás mohl i nadále dělat to, co skvěle umí tj. pomáhat dětem, které v životě neměly bohužel takové štěstí.

Ovšem po přečtení článku na webových stránkách Blesku.cz jsem nepříjemně překvapen, jelikož jakožto člen předsednictva FOD jsem o nastalé situaci a o uvažovaném prodeji Klokánku Janovice nad Úhlavou nebyl informován,“ píše Vaněk ve svém prohlášení o rezignaci. Klokánku v Janovicích nad Úhlavou hrozí uzavření: Budova je na prodej! Co bude s dětmi?

Nemohu nést odpovědnost

Zděšen je zejména situací, kdy o prodeji budovy dopředu nevěděl. „Jsem v šoku, že tak závažná situace se mnou nebyla probrána a že se o ní musím dozvídat prostřednictvím médii. Je to smutné, ovšem plně vypovídající o tom, že jsem dlouhodobě obcházen a nejsou mi fakta a skutečná čísla o situaci Fondu ohrožených dětí poskytována,“ tvrdí Vaněk.

„Na základě těchto závažných informací jsem se rozhodl rezignovat na pozici člena předsednictva FOD, neboť v takové situaci nemohu nést odpovědnost za fungování Fondu ohrožených dětí,“ dodává.

Vaněk také přiznal, že po třinácti letech se předsednictvo FOD rozhodlo s ním další pracovní úvazky neprodlužovat. „Respektuji to, ale to je tak vše, co s tím mohu dělat,“ říká Vaněk. Zeman dal ohroženým dětem dva miliony, „aby měly nějakou radost ze života“. Dostal obrázky

Poděkování kolegům