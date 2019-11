Zájemci o studium vysoké školy v cizím jazyce možná budou moct v Česku studovat zadarmo. Zatímco v současnosti musí podle zákona za studium platit, v budoucnu by o této možnosti mohla rozhodovat sama škola. Změnu by mohla přinést novela zákona o vysokých školách, kterou nyní připravuje ministerstvo školství. Vysoké školy by úpravu uvítaly. Po čtvrtečním zasedání sněmu Rady vysokých škol (RVŠ) to řekl předseda RVŠ Milan Pospíšil.

Změna by se podle Pospíšila měla týkat hlavně zahraničních studentů, kteří projeví zájem o studium v ČR. „Je to velice významné z hlediska získávání kvalitních doktorandů pro studium v České republice, takže to bereme jako velký přínos,“ uvedl.

Zpoplatnění cizojazyčného studia podle Pospíšila v současnosti využívají nejvíce lékařské fakulty, a to zejména na úrovni bakalářského a magisterského studia. „Je to pro ně velice dobrý zdroj příjmu, takže to je dobře,“ řekl Pospíšil. Ostatní fakulty podle něj nicméně mají s povinnými poplatky za cizojazyčné studium často spíše potíže.

Základní text novely zákona je hotový

„V technických a přírodovědných oborech je spousta studentů, kteří by do ČR přijeli studovat, kdyby studium nebylo zpoplatněno,“ řekl. Bez poplatků už mohou cizinci studovat v cizojazyčných programech například v Německu nebo i dalších západoevropských zemích, dodal.

Ministerstvo nyní podle Pospíšila dokončilo základní text novely, nyní se k němu budou vyjadřovat odborníci uvnitř resortu a potom i další úřady. V Ostravě vzniká nová škola pro sestřičky s diplomem: Školné jsou dva tisíce za semestr

Podíl cizinců na českých vysokých školách za posledních deset let vzrostl z osmi procent na přibližně 15,5 procenta všech studujících. Loni jich v Česku bylo zhruba 44 800. Většina cizinců studovala v češtině, studium v cizím jazyce si platilo 8000 lidí. Celkový počet vysokoškolských posluchačů v posledních letech vlivem demografického vývoje poklesl. V minulém akademickém roce jich bylo 290 099.