Vysílali jsme: Kubišová, Klaus a Zagorová v Blesku: Speciální pásmo ke 30 letům svobody

Redakce deníku Blesk a webu Blesk.cz na čtvrtek připravila speciální kontinuální vysílání k oslavám 30 let svobody - 30 let od sametové revoluce 17. listopadu roku 1989. Do studia za námi přišla plejáda osobností, které se podělily o unikátní vzpomínky na tyto osudové okamžiky. Právě ty nasměrovaly dění v Československu úplně novým směrem - pryč od totality a útlaku směrem k demokracii a svobodné společnosti. Dorazil mimo jiné bývalý prezident České republiky Václav Klaus, promluvil někdejší federální předseda vlády Slovenské republiky Ján Čarnogurský či řada umělců, třeba zpěvačky Hana Zagorová a Marta Kubišová.