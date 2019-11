Diplomatické rukavičky Christoph Israng tentokrát nechal v předsíni. Gumová maska německého kancléře Adolfa Hitlera ve výloze jednoho z obchodů se suvenýry ho pěkně rozpálila. „Češi za nacistického režimu tolik trpěli. Proč se teď v centru Prahy prodává takový odpad?“ napsal na svůj twitter.

Tweet německého velvyslance | twitter

Sortiment s nacistickou tematikou začal zajímat i policii. „Mohu potvrdit, že policisté se případem prodeje masek zabývají a zjišťují, zda v této souvislosti nedošlo k protiprávnímu jednání,“ řekla Blesk.cz policejní mluvčí Eva Kropáčová. v tomto případě by se zřejmě jednalo o podporu a propagaci hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka. Za to je sazba od jednoho do pěti let vězení.

Hitler je velmi jemný, ale nevhodný pro děti, dočtete se v nabídce hned sedmi internetových obchodů. „Vysoce kvalitní celohlavová maska Adolfa Hitlera z velmi měkkého latexu. Materiál je tak jemný, že při nasazení maska těsně doléhá na váš obličej a je schopná přenést i grimasy, které pod maskou provádíte. Maska není vhodná pro děti, protože materiál je jemný a snadno se roztrhne. Je tedy nutné s maskou zacházet maximálně obezřetně dle přiloženého návodu,“ píší prodejci. Ti masku nabízejí od 740 do 836 korun.

Za stejné peníze si zákazníci mohou koupit například německou kancléřku Angelu Merkelovou, teroristu Usámu bin Ládina, prezidenta Václava Havla, expředsedu KSČ Milouše Jakeše nebo pohádkového Mrazíka. Nabídka je stálá a nejedná se o výprodej po čtvrtečním Halloweenu.

Německá justice je v případě nacistické problematiky přísnější než ta naše. Například Mein Kampf se u našich sousedů na pultech opět objevil až v roce 2016, kdy vypršela autorská práva. Bavorsko navíc oznámilo, že vydávání bude bránit soudní cestou. Také v Česku se kolem vydání Hitlerovy knihy strhla právní bitva, ale na jejím konci v roce 2005 Nejvyšší soud vydavatele zprostil viny.