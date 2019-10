Národní centrálu proti organizovanému zločinu (NCOZ), vzniklou před třemi lety sloučením policejních útvarů, chce vedení policie opět rozdělit. Uvedl to v úterý server Deník N na základě anonymních vyjádření vysoce postavených policistů. Oddělí se údajně sekce terorismu a kyberkriminality. Pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová serveru řekla, že změnu podporuje. Vznik NCOZ v roce 2016, spojením Útvaru proti organizovanému zločinu (ÚOOZ) a Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality (ÚOKFK), způsobil rozkol ve vládní koalici.

Sekce terorismu a extremismu a sekce kybernetické kriminality, tedy zločinů spojených s počítači a internetem, by se podle plánů policie osamostatnily, píše server. Týkalo by se to 150 z nynější zhruba tisícovky policistů v NCOZ. Policejní prezident Jan Švejdar podle serveru plán oznámil v polovině října vedení NCOZ. Policejní prezidium, NCOZ ani ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) se k plánu nevyjádřili. „Nebudu komentovat záležitost, která není rozhodnuta,“ sdělil serveru Hamáček.

Nápad na vyčlenění zmíněných odborů z centrály vzešel podle Deníku N z poradní skupiny Reforma, která spadá pod policejního prezidenta. Členy skupiny jsou i státní zastupitelé, včetně vrchní státní zástupkyně Bradáčové. „Co se týče vyčlenění specializace pro kyberkriminalitu a terorismus z NCOZ do samostatné policejní součásti, tento krok státní zastupitelství podporuje,“ řekla serveru Bradáčová. „Od vzniku samostatné policejní součásti očekáváme akční řízení právě s důrazem na potřebnou specializaci,“ doplnila.

Sloučení doprovázela vládní krize

NCOZ začala po reorganizaci policie fungovat 1. srpna 2016. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman před vznikem centrály podle médií v dopise členům vlády kritizoval chystané sloučení protikorupčního a protimafiánského útvaru policie kvůli obavám z toho, že to může ohrozit vyšetřování složitých kauz.

Nynější premiér, tehdy vicepremiér, Andrej Babiš (ANO) obvinil tehdejšího ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD) z destabilizace policie a Chovanec zase vinil Babiše z dezinformační kampaně. ANO kvůli reorganizaci hrozilo odchodem z vlády. Někteří detektivové odešli, rezignoval například ředitel ÚOOZ Robert Šlachta.