Houbařské žně v Česku nekončí, mykolog přidal dobrou zprávu. Jak dlouho ještě porostou?

„Sezóna teprve nedávno začala,“ tvrdí mykolog Stanislav Tutka z Českého svazu ochránců přírody. Podle něj nejsou slova o jejím konci na místě. „Žně pokračují. Záleží však jen na počasí, jak dlouho ještě aktuální stav vydrží,“ řekl Blesk Zprávám.

Do lesa s nůší: Česko zažívá houbařské žně. Expert přidal dobrou zprávu

Mrazy ublíží zejména plodnicím hub

„Nejčastěji teď roste asi hřib hnědý, takzvaný slaďák. Někde můžeme narazit ještě i na hřiba kováře, ten se ale řadí mezi hřiby barevné a ty jsou náročnější na klimatické podmínky. Potřebují teplo,“ vysvětluje expert. Jeho tvrzení na serveru nahouby.cz potvrzuje houbařka s přezdívkou Petrunka. „V sobotu jsme navštívili les poblíž Chýnova. Našli jsme dva košíky hub - hříbky, kozáky, lišky, kováře a nejvíc suchohřibů,“ píše.

A jak dlouho ještě porostou? Obecně vzato až do doby, kdy naplno udeří mrazy. „Ani v prosinci však nejsou houby výjimkou,“ upozorňuje mykolog. Některým druhům podle něj ublíží mráz méně. „Záleží, do jaké míry zasáhne plodnice. To se na první pohled nedá poznat, houba ale každopádně změkne a už tolik nevoní. Zasažená mrazem může dokonce i zapáchat,“ objasnil Tutka.