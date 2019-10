„Chcete nový kravín za 100 milionů?“ ptali se Čechů v referendu. Skončilo to remízou

Výsledek referenda by byl pro zastupitele závazný, pokud by pro něj hlasovala nadpoloviční většina hlasujících a současně alespoň 25 procent oprávněných voličů. Podmínka platnosti referenda o minimální 35procentní účasti byla splněna.

V obci s 270 obyvateli mohlo hlasovat až 220 lidí, svého práva využilo 168 z nich. Projekt velkokapacitního kravína pro 484 krav a 100 telat se připravuje několik let. V referendu obyvatelé odpovídali na otázku, zda má obecní zastupitelstvo dát souhlas v územním a stavebním řízení k umístění a stavbě kravína.

Nový kravín chce vybudovat společnost DS Agro Libštát, začít stavět chce na jaře příštího roku a stavbu dokončit do roku 2023. Na výšku by měl mít kravín maximálně 15 metrů, na délku přes 150 metrů a na šířku skoro 53 metrů. Nový kravín by měl nahradit tři zastaralé, které zemědělský podnik provozuje v Libštátě, Košťálově a Svojku.

Proti vzniku kravína v Bělé vznikla petice, kterou podepsalo zhruba 100 lidí. Obavy měli zejména ze zesílení dopravního provozu přes vesnici. Podle jednatele agrární společnosti Josefa Chuchlíka bude nárůst dopravy minimální.

„V objemu zhruba 0,7 nákladního auta na den. K ničení silnic to určitě nepovede. Navíc hodláme pokračovat v praxi, kdy se obecní silnice opravují za použití naší techniky a obec hradí pouze materiál. Zároveň pomůžeme vybudovat 14 vyhýbacích zálivů na trase z Libštátu,“ řekl již dříve ČTK Chuchlík.

Zbytečné jsou podle něj i obavy ze zápachu či z rozšiřování současného zemědělského areálu v Bělé. Pokud nebude moci agrární firma kravín v Bělé postavit, s chovem krav pro mléko skončí. Je pro ni ztrátový.