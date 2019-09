Reorganizace policejních škol úspory nepřinesla. Náklady naopak rostly, zjistili kontroloři

První reorganizaci policejních škol provedlo ministerstvo vnitra v roce 2013 kvůli snížení počtu míst u policie a zastavení náboru uchazečů. Plánovalo tak ušetřit 144 milionů korun. „Nakonec požadovalo od škol nižší úsporu, a to přes 115 milionů korun. Ani té se ale nepodařilo dosáhnout,“ konstatoval NKÚ.

Náklady na policejní vzdělávání navíc od roku 2013 stoupaly z 565 milionů korun až na 761 milionů Kč o pět let později. Počet absolventů základní odborné přípravy policistů přitom výrazně klesl. V roce 2018 nedosahoval ani úrovně z let 2013 až 2014.

Policejní školy se snažily úspor požadovaných ministerstvem dosáhnout především propouštěním zaměstnanců. „V následujících letech musely školy řešit akutní nedostatek zaměstnanců pro přípravu policistů, protože vláda rozhodla o navyšování počtu policistů,“ uvedl NKÚ. Školy proto uzavíraly dohody o práci vykonávané mimo pracovní poměr.

Bydlení na Vinohradech za 960 Kč, kdo z vás to má? Ústav pronajal ředitelce superlevně byt

V roce 2016 provedlo ministerstvo vnitra další reorganizaci a v jejím rámci převzal základní odbornou přípravu od policejních škol nový policejní útvar zaměřený na vzdělávání policistů. „Fakticky ale výuka probíhá stále v areálech policejních škol,“ zjistili kontroloři.

NKÚ dále kritizuje, že ministerstvo vnitra nemělo plán, jak zvýšit zájem absolventů policejních škol o nástup k policii. „Přijímací řízení k policii nijak nezohledňuje, že by měli být přijati přednostně absolventi oboru bezpečnostně-právní činnost,“ uvedl NKÚ. Už v roce 2012 přitom ministerstvo spočítalo, že by přijímáním absolventů mohlo ročně ušetřit až 262 milionů korun. Absolventi by totiž mohli mít kratší základní odbornou přípravu.