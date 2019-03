Policie ho neprávem 14krát střelila do břicha. Po 24 letech vysoudil 150 tisíc

„Je to absolutně směšná suma,“ sdělil serveru advokát Petr Dvořák. Je připraven podat dovolání k Nejvyššímu soudu. Ministerstvo se už v minulosti muselo za zákrok omluvit, soudy pravomocně rozhodly, že byl nezákonný. Vnitro s tím stále nesouhlasí, peníze ale Hanušovi pošle. „Nebyl porušen zákon, na tom trváme, prostě nebyl,“ uvedla právní zástupkyně ministerstva Zuzana Rejmanová.

Hanušu policisté postřelili v Chlustině na Berounsku v prosinci 1995. Podezřívali jej z brutálního znásilnění mladé ženy; ta však byla při vyšetřování označena za nedůvěryhodnou a státní zástupce obvinění proti Hanušovi stáhl. Když policejní zásahová jednotka vnikla na Hanušův pozemek, muž si údajně myslel, že jde o přepadení, proto prý vytáhl legálně drženou pistoli, aby bránil sebe i rodinu. V následné přestřelce skončilo v jeho těle 14 střelných projektilů.

V roce 1998 se Hanuša se svým synem Fatmirem dostali u Letkova na Plzeňsku do další přestřelky s policisty. Hlídka je pronásledovala kvůli podezření z obchodu se zbraněmi. Jednoho policistu zastřelili, dalšího zranili. Za to jim soud v roce 2000 vyměřil 25 a 14 let vězení. Od té doby Hanuša několikrát žádal o obnovu procesu, nicméně jeho návrh soud vždy zamítl.