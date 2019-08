Auta jsou na lidi moc „chytrá“. Nové technologie šoféry otravují, odhalil průzkum

Upozornění od nových asistenčních systémů v automobilech mohou být tak otravná, že je někteří motoristé vypínají. Vyplývá to z nejnovější studie společnosti J.D. Power. Podle ní je možné, že naštvaní řidiči to budou u příštího nákupu vozidla řešit tak, že systémy odmítnou. To může být problém pro výrobce aut, kteří se snaží lidi pomalu připravit na příchod plně automatizovaných vozidel, uvedla J.D. Power.