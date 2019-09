V Česku číhá parazit, který vytváří „zombie šneky“. Ohrožuje i lidi?

S hodně neobvyklým výjevem se lidé mohou setkat při putováních českou krajinou. Na vlhkých místech je možné zpozorovat plže jménem jantarka obecná, který je napaden parazitem leucochloridium paradoxum. Neboli motolicí podivnou. Ten měkkýše zcela ovládne, a to do takové míry, až se z něj stane tzv. zombie. Parazitologové Oleg Ditrich a profesor Petr Horák prozradili, jak to drobný tvor dokáže.