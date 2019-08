Český generál: Krize se musí řešit daleko od našeho domova. Vojáci za to dostali medaile

V kosovské Prištině sloužila desetičlenná 16. skupina Armády ČR posledních šest měsíců na velitelství operace v mezinárodním štábu. Česká armáda v Kosovu působí od roku 1999. Až do roku 2011 v zemi měla kontingent čítající až 500 vojáků. Od té doby posílá své zástupce pouze do velitelského štábu.

Oceněni byli také tři vojáci, kteří se účastnili operace Sophia. „Operace je součástí reakce Evropské unie na problém migrace z afrických a arabských zemí,“ uvedl při slavnostním nástupu příslušníků armády první zástupce náčelníka generálního štábu, generálporučík Jaromír Zůna.

„Z mého hlediska si neumím představit, že by tato mise neexistovala. Musí dál existovat, protože monitoruje pohyb lidí, kteří se posouvají buď centrálním směrem, což je směr italský, nebo západním, což je španělský, nebo případně balkánským směrem. Díky misi máme přehled o tom, co se děje, jak tomu můžeme předejít a zabránit a ve spolupráci i s libyjskou pohraniční stráží tyto věci eliminovat,“ řekl novinářům plukovník Milan Virt, jenž byl velitelem oceněné osmé skupiny Armády ČR.

Ocenění obdrželo také 14 příslušníků Vojenské policie Armády ČR, kteří byli nasazeni v afghánském hlavním městě Kábul. „Vaším úkolem byla ochrana osob a zastupitelského úřadu naší republiky. Ten jste stoprocentně splnili, přestože bezpečnostní situace ve městě není jednoduchá. Zasloužíte si uznání a poděkování,“ pochválil vojáky Zůna.

Podle Zůny je na zahraničních misích důležité především to, že se ČR podílí na udržování míru a bezpečnosti ve světě. „Samozřejmě, že pokud budeme řešit krize daleko od našeho domova, tak se nepřiblíží k nám. Armáda plní úkoly podle politického zadání. Je to jedna z priorit České republiky, aktivně naplňovat naše role a závazky, které máme k našim spojencům a partnerům nejen v rámci NATO, ale i Evropské unie,“ řekl novinářům Zůna. „Příspěvek z české strany je potřebný, nutný, je velmi aktivní. Za léta, co naši vojáci působí v zahraničních operacích, si vyrobili nesmírné renomé a dělají velmi dobré jméno České republice. Jsme za to velmi oceňováni,“ dodal.