Boj s „armádou hrabošů“: Plošné hubení jedem zastavili, Jurečka varuje před katastrofou

Autor: ČTK, for, simao -

Stát dočasně pozastavil povolení pro plošné použití jedu proti hrabošům. Debata odborníků má pokračovat v pondělí a mají se jí zúčastnit zástupci ministerstva životního prostředí, zemědělských nevládních organizací, ale například i ornitologů. Na něm by se mělo rozhodnout, jak bude stát s výjimkou pro používání jedu dále nakládat. Ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) i jeho předchůdce Marian Jurečka (KDU-ČSL) však upozorňují, že situace je vážná. Hraboši se přemnožili a ničí pole a úrodu nebývale.

Povolení pro plošnou aplikaci jedu vydal tento týden Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, který spadá pod ministerstvo zemědělství.

Ekologové, ale i ministerstvo životního prostředí se proti tomu ohradilo, plošná aplikace jedu Stutox II podle nich ohrožuje ptáky, ale také divokou zvěř či psy a kočky. Ministerstvo zemědělství naopak argumentuje přemnoženými hlodavci a zdravotními problémy, které můžou hraboši způsobit.

Babiš tasil „sysle“ a expert má jasno: Chce se ukázat jako dobrý a hodný člověk

„Inicioval jsem okamžitě jednání odborníků, kteří posoudí, jak nejlépe dál postupovat při eliminaci přemnoženého hraboše. V některých lokalitách ve Zlínském, Jihomoravském a Olomouckém kraji je situace neúnosná. Přemnožení hraboše je spojeno se zdravotními riziky pro lidské zdraví, vznikají velké hospodářské škody,“ uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD).

„V tuto chvíli jsem pozastavil povolení plošně rozmístit přípravek Stutox II na nejhůře postižených zemědělských plochách. V mnoha okresech sice výskyt hraboše dosahuje kalamity a zemědělcům reálně hrozí škody ve výši stovek milionů korun, ale budeme hledat pro všechny strany přijatelné řešení, které by situaci zklidnilo,“ doplnil později ministr.

Po dohodě s Ministerstvem zemědělství se nám podařilo pozastavit plošnou aplikaci Stutoxu II minimálně do pondělí, kdy se sejdou odborníci na zemědělskou krajinu včetně odborných organizací zaměřených na ochranu ptactva a budeme jednat o možnostech řešení přemnožených hrabošů. — Richard Brabec (@RibraRichard) August 9, 2019

Jurečka: Hrozí celonárodní katastrofa

Tomanův předchůdce Marian Jurečka (KDU-ČSL), který léto tráví poměrně často v kabině kombajnu, podotkl, že opatření proti hrabošům sice vzbuzuje emoce, ale situace zemědělců není snadná. Na jejich pole se vrhají „armády hrabošů“.

„Situace s přemnožením hrabošů je v některých částech republiky opravdu kalamitní, nejen u nás v ČR, ale i u našich sousedů. Tak kalamitní, že ji lidé pracující celý život v zemědělství nepamatují,“ posteskl si Jurečka.

Když kombajnem sklízel pole u Vyškova, Kroměříže, Přerova a Olomouce, „škody byly neuvěřitelné“. „Zde bežně zemědělci umí vypěstovat a sklidit 7-10 tun obilí, ale sklízel jsem i méně než 2 tuny z ha. Takovou kalamitu hraboši způsobili,“ vzkázal Jurečka s tím, že hraboši dříve způsobovali „vyžraná kola“, dnes ale „sežerou celá pole“.

„Je třeba si uvědomit, že hlodavci teď mají ještě co na polích žrát! Po tom co způsobili obrovské škody v obilí, se přesunuli a zemědělcům žerou kukuřici, cukrovku, vojtěšku, zeleninu.... jsou jich miliony. Když jste v poli, kde je tato kalamita, vidíte jich jen okem desítky. Až nebudou mít co žrát na polích, budou se stahovat do obcí a měst, tam je budou muset firmy a domácnosti likvidovat mnohem obtížněji,“ pokračuje Jurečka.

Nikdo prý není nadšený, že musí hlodavce trávit a zemědělce to stojí nemalé náklady. Je to ale třeba. „Nadšený z něho nejsem, ale když se teď nic neudělá, tak při mírné zimě to bude příští rok celonárodní katastrofa,“ dodal Jurečka.

Jedem proti přemnoženým hrabošům? „Zločin na naší zemi,“ schytalo to ministerstvo

Vrátí nás to o 50 let zpět, varoval Brabcův úřad

Ekologové jsou opačného názoru, škody na úrodě podle nich můžou být do budoucna ještě větší, pokud přirození nepřátelé hlodavců po sežrání hrabošů na jed také pojdou. Podle ministerstva životního prostředí je riziko úhynu u ptáků o to závažnější, že se nyní opeřenci shromažďují před tahem do jižních krajin na místa, kde je jejich potrava, což jsou často právě hlodavci.

„Plošná aplikace jedů na polích je krok o 50 let zpět,“ dodala mluvčí úřadu Petra Roubíčková. Žádný zemědělec podle zemědělského úřadu zatím plošné použití jedu nevyužil. Musel by ho nahlásit tři dny před aplikací, což se nestalo.

Video Premiér Babiš spolu s ministrem životniho prostredi Brabcem vypoustějí do připravených děr sysla obecného - Jiří Rys, Blesk

Pýcha: Běží nám čas

Ministerstvo zemědělství tak dnešní diskusi svolalo po rzsáhlé vlně kritiky. Předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha dnes na tiskové konferenci argumentoval tím, že přemnožení hraboše je běžnou věcí, ale nikoliv v současné míře. Svaz podle něj s přerušením výjimky nesouhlasí.

Stát zatím zaznamenal žádost o 20 povolení na plošné využití, dodal. Žádný zemědělec to ale zatím nevyužil, počítali s plošnou aplikací na konci příštího týdne. Nyní očekává, že zemědělci počkají na výsledky pondělního jednání. „Jsme v situaci, kdy nám běží čas. Nyní zemědělci upravují půdu a budou zakládat ozimy. Hrozí, že budou nuceni používat nestandardní prostředky. Doufám, že k tomu nedojde, protože by byli sami proti sobě a obrátila by se proti nám i veřejnost,“ řekl předseda.