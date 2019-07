Řepky bude letos méně, sklizeň ale celkově vypadá slibně, hlásí statistici

Sklizeň základních obilovin letos podle prvních odhadů vzroste o 8,5 procenta na 7,019 milionu tun. Důvodem je hlavně očekávané zvýšení průměrného hektarového výnosu o téměř sedm procent na 5,52 tuny. Úroda řepky by měla naopak meziročně klesnout o 12,2 procenta na 1,239 milionu tun. Oznámil to ve čtvrtek Český statistický úřad.

Osevní plocha základních obilovin se rozšířila o 1,8 procenta na 1,272 milionu hektarů. Výměra ozimých obilovin je ve srovnání s loňskem vyšší, zmenšila se ale plocha osetá jařinami. Statistici očekávají, že letos budou u všech sledovaných obilovin meziročně vyšší hektarové výnosy.

Sklizeň některých obilovin by přesto měla klesnout, a to právě kvůli nižší osevní ploše. Týká se to hlavně pšenice jarní a ječmene jarního. Pšenice jarní letos zabírá 25 000 hektarů, což je o 45,8 procenta méně než loni. Její sklizeň by měla klesnout o téměř 40 procent na 117 000 tun. Osevní plocha ječmene jarního se snížila o téměř pět procent na 212 000 hektarů, předpokládaná sklizeň 1,083 milionu tun představuje meziroční pokles o 1,2 procenta.

Řepky ubyde, nejvíce se pěstuje pšenice

Osevní plocha řepky se meziročně snížila o 7,8 procenta na 380 000 hektarů. Její výnos by měl klesnout o pět procent na 3,26 tuny z hektaru. „Předpokládaná produkce řepky je srovnatelná s desetiletým průměrem, ale v porovnání s průměrem za posledních pět let je odhad letošní sklizně o 7,7 procenta nižší,“ uvedli statistici.

Nejpěstovanější plodinou na českých polích je i letos pšenice ozimá. Zabírá 815 000 hektarů, což je třetina celkové osevní plochy. Její úroda podle odhadů vzroste o více než 12 procent na 4,741 milionu tun. Ječmene ozimého by se mělo sklidit 574 000 tun, meziročně o 12,5 procenta více.

Produkce žita se zvýší téměř o třetinu na 158 000 tun, odhadují statistici. Úroda ovsa by měla zůstat zhruba na úrovni loňských 154 000 tun, a to navzdory menší osevní ploše. Sklizeň tritikale, což je kříženec žita a pšenice, poroste podle ČSÚ o téměř 12 procent na 192 000 tun.

Odhad sklizně základních obilovin k 10. červnu o jedno procento převyšuje průměr za posledních deset let. Při srovnání s pětiletým průměrem, který zahrnuje mimořádně vysoké sklizně v letech 2014, 2015 a 2016, je odhad letošní úrody o 4,4 procenta nižší.