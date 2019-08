Uhlobaron a buddhista Koláček, který cvičil u soudu: Slaví 60 a vzpomněl vězněného „parťáka“

Autor: ČTK, for -

Finančník a manažer Antonio Koláček je někdejším spolumajitelem Mostecké uhelné společnosti. V roce 2013 byl pravomocně odsouzen švýcarským soudem za podvod, praní špinavých peněz a porušování povinnosti při správě cizího majetku v souvislosti s privatizací MUS. Koláček, který do roku 2018 jmenoval Antonín, je příznivcem buddhismu. 7. srpna slaví šedesátiny. A vyhlíží dle svých slov klíčový okamžik. Bude muset nastoupit i on do vězení ve Švýcarsku, kde se již nachází jiný z exmanažerů MUS Petr Kraus?

Kroměřížský rodák vystudoval pražskou Vysokou školu chemicko-technologickou, poté pracoval jako personalista, mimo jiné u Komerční banky (KB). V roce 1994 stál s Petrem Krausem u vzniku společnosti Newton Financial Management Group. O rok později usedl do představenstva MUS, a to jako vrchní personalista KB, která ve firmě vlastnila podíl. V letech 1993 až 1997 zároveň působil v dozorčí radě banky.

Postupně se stal nejvlivnějším manažerem MUS a byl rovněž generálním ředitelem Appian Group, která MUS ovládla. V roce 2005 spolu s manažerem Lubošem Měkotou (ten v březnu 2013 zemřel) získali každý čtyřicetiprocentní podíl v dolech, který posléze prodali Pavlu Tykačovi.

Koláček se poté z byznysu stáhl a nyní se věnuje buddhismu a cestování. Je zakladatelem a majitelem společnosti Maitrea zaměřené na duchovní rozvoj.

Švýcarský soud ho v roce 2013 v kauze MUS uznal vinným z podvodů a praní špinavých peněz a zatím nepravomocně odsoudil na čtyři roky a čtyři měsíce do vězení a udělil mu i peněžitý trest. V prosinci 2017 pak švýcarský nejvyšší soud zamítl jeho odvolání.

Z archivu někdejšího uhlobarona: Koláček v knize "Jak se těží miliardy?" tvrdí, že Zemana znal | Reprofoto Luboš Xaver Veselý: Jak se těží miliardy

Pražský městský soud zahájil hlavní líčení v kauze údajného vytunelování MUS loni v listopadu. Obžaloba tvrdí, že vytvořili nepřehlednou strukturu firem, aby zastřeli, že nejpozději od května 1998 vlastnili nebo měli pod kontrolou nadpoloviční většinu akcií MUS. Poté vyčkali, až cena akcií klesla, a od státu odkoupili jeho podíl přes firmu Investenergy za výrazně nižší cenu. Prodej státního podílu v MUS firmě Investenergy schválila v červenci 1999 vláda současného prezidenta Miloše Zemana. Obžalovaní tím Česku údajně způsobili škodu nejméně 3,2 miliardy korun. Všichni obvinění vinu odmítají.

Vyhlíží klíčový okamžik. Bude muset za švýcarské mříže?

Letos v květnu měl původně nastoupit do švýcarského vězení, o čemž se vedou jednání, která mají odkladný účinek. Koláček dříve řekl, že za mříže ve Švýcarsku nechce, protože se hodlá osobně hájit u pražského soudu.

„Situace v hlavním líčení u českého soudu se nám nyní vyvinula tak, že paní předsedkyně senátu rozhodla o dalších termínech soudního líčení. Pokračovat se bude v říjnu 2019 v týdnu od 1.10. do 4.10., pak v prosinci 2019 od 9.12. do 13.12. a v dubnu 2020 od 6.4. do 9.4. Z toho vyplývá, že se ani pan státní zástupce, ani předsedkyně senátu nechystají soudní proces ve věci Mostecká uhelná v brzké době zastavit, přestože u soudu již bylo provedeno mnoho důkazů a svědeckých výpovědí, které svědčí o naší nevině,“ vzkázal v červnu na svém webu Koláček, který buddhistické cviky předváděl přímo v soudní síni během letošních únorových jednání.

Od loňského října probíhá soud s podnikatelem Antonio Koláčkem a skupinou manažerů, kteří měli podvést Českou republiku tím, že před odkupem státního podílu v Mostecké uhelné společnosti (MUS) zatajili, že už vlastní většinu jejich akcií. Tu měli získat prostřednictvím dalších firem. | Petr Horník / Právo / Profimedia

„Klíčovým okamžikem nyní bude, jestli Švýcarsko odsouhlasí odložení mého nástupu do vězení na tak dlouhou dobu a počká na konečné pravomocné rozhodnutí v Čechách. Modlím se, aby švýcarské orgány tentokrát rozhodly spravedlivě a umožnily mi obhájit se naplno v domácím prostředí. Věřím, že budu mít dost sil a trpělivosti celou tu dlouhou cestu ještě ujít. Z celého svého Srdce děkuji všem, kteří mi na této cestě pomáhají a podporují mě. S velkou láskou Antonio,“ dodal Koláček.

Jen den před svými 60. narozeninami pak Koláček přidal nejnovější vzkaz, ve kterém sdílí rozhovor s dalším někdejším manažerem MUS Petrem Krausem, „který je vězněn ve Švýcarsku“, podotýká Koláček a dodává: „Přeji vám krásné léto“.

To však nemá exmanažer MUS Petr Kraus. Byl totiž zadržen 14. května na letišti v Ženevě a v současné době se nachází ve věznici Bellechase. V rozhovoru pro Českou justici si nedávno postěžoval, že nedostal žádné oficiální vysvětlení. „Z různých útržkovitých informací se však zdá, že Švýcarsko každého, kdo je odsouzen k trestu odnětí svobody, a nemá ve Švýcarsku bydliště, práci, nebo majetek, považuje za pobudu a automaticky ho zařadí na seznam hledaných a k zatčení určených osob,“ uvedl Kraus.

Zatčení však nepřišlo z čistého nebe, Kraus byl souzený společně s Koláčkem ve švýcarské Bellinzoně již v roce 2013. Na švýcarský přístup si vězněný Čech však dál otevřeně stěžuje.

Do země prý přijel v dobré víře. „Navíc jsem už v té době věděl, že Antonio Koláček, který je ve stejné pozici odsouzeného jako já, výzvu k nástupu trestu obdržel. Požádal poté úřední cestou o odklad nástupu s ohledem na probíhající české hlavní líčení. A tento odklad mu byl poskytnut. Proč se v mém případu chová Švýcarsko jako zbojník, číhající za bukem, si nedovedu vysvětlit,“ dodal Kraus, který rovněž tvrdí, že při privatizaci Mostecké uhelné „k podvodu na české vládě dojít nemohlo“.