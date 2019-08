„Kojoti nám kradou psy, napadli i dítě.“ Pavel žije ve městě obklíčeném šelmami

„Byli tu dřív než my. A vůbec nechápu, že pejskaři můžou milovat vlčáka, ale nenávidět kojota, když je to v podstatě to samé. Je to šelma psovitá, domácím psům velice blízká,“ řekl pro Blesk Zprávy Pavel Kříž. V Kalifornii žije už desítky let a kojoty má prakticky za domem.

Pavel zároveň vyvrací jednu ze zavedených frází. Ve westernech se zmínka o kojotovi používá jako nadávka a symbol zbabělosti. „Kdepak, kojot vůbec není zbabělý, je ale strašně mazaný,“ zmínil.

Kojot prérijní | archiv Pavla Kříže

V Kalifornii není moc lidí, kteří by měli kojoty v lásce. Letos se přemnožili. „Tuhle zimu tady neobvykle často a hodně pršelo. To znamená víc vegetace, kořínků a plodů. Víc se tak množí králíci nebo krysy,“ vysvětlil Pavel.

Právě hlodavci jsou hlavní potravou kojotů, takže i těch je víc než obvykle. Pro farmáře plní důležitou funkci - regulují stavy hlodavců na polích. Podle odhadů dokáží přemnoženou populaci polních škůdců snížit až o osmdesát procent. Navíc v přírodě plní i úlohu jakési přírodní policie. Uklízejí totiž mršiny.

Mezi králíkem a pudlem kojot moc nerozlišuje

Jenže také kojot nedělá velký rozdíl mezi králíkem a třeba pudlem, pro něj je to oboje jídlo. „Co si pamatuji, tak jednou napadl i malé dítě. Teď jeden oprsklý kojot vlezl přímo k lidem do domu a psa si odnesl,“ řekl Pavel Blesk Zprávám. A vzpomíná, jak v městském parku řádilo hned osm šelem. Žádný majitel psa si nebyl jistý, jestli jeho mazlíčkovi některá neskočí po hrdle.

A tak se lidé začali bránit. Když jdou do parku, obléknou svého psa do speciálního protikojotího oblečku. Od útoku mají šelmu odradit bodce našité na vestu. Vypadá to podivně, jakoby pes byl členem punkové skupiny, ale svůj účel to zřejmě plní.

Ochranný oblek | archiv Pavla Kříže

Zasáhly už i kalifonské úřady. Kojota dali na seznam psanců, jakými jsou krysy a holubi - každý je může střílet bez ohledu na množství. Zakázané jsou ale pasti a nástrahy s jedem. Ani to se ale nedodržuje. Je velmi pravděpodobné, že jedy na kojoty líčí dokonce samotní zaměstnanci parků. Podle Pavla Kříže to má jednoduché vysvětlení - za položení jedu jim hrozí pokuta, zatímco za roztrhaného mazlíčka soud o náhradu škody. A v takových případech se může jednat o hodně vysoké částky.

Pavel připomíná, že kojoti prérijní tu byli dávno před dnešními Američany. Jméno jim dali už Aztékové, kteří jim říkali coyotl. A pozdější Indiáni je poeticky pojmenovali jako „psy písní“. Kojot se dostal se i do jejich legend a původní obyvatelé Ameriky ho odhadli velice přesně. V jejich podání je kojot na jedné straně zvíře, které ostatním pomáhá, a na druhé straně si z nich tropí žerty a chce je přelstít, aby dosáhl svého cíle.