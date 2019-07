Světem se řítí nové „super vši“. Hygienici: Jsou stále odolnější. Nejlepší je jít dohola

Jednou ze studií, která se problematice super vší věnuje, je práce lékařské fakulty Massachusettské univerzity zveřejněná v odborném časopise Journal of Medical Entomology. Zjistila, že shromážděné vši si vyvinuly genetické mutace vůči 98 procentům běžně dostupných insekticidních látek známých jako pyretriny, pyretroidy a permethriny. Z těchto mutací si nyní vytvářejí další mutace proti dalším postřikům.

Rezistence znamená, že i když si lidé koupí v lékárně šampon proti vším, který se obvykle pohybuje kolem 300 korun, můžou to být zbytečně vyhozené peníze. Parazity přípravek z vlasů nevyžene a člověk musí „breberky“ řešit déle. Mimořádně nepříjemné to pak může být v případě dětí, které obvykle nesmějí zpět do školy, než se vší a hnid kompletně zbaví.

Stříhání pořád vítězí nad spreji

Dobrá zpráva však zní - super vši tak, jak je popisuje studie, se v Česku zatím pravděpodobně nevyskytují. Podle středočeských hygieniků je situace v zemi poslední roky více méně stejná. „O vyšší rezistenci nemáme v této chvíli informace,“ uvedla pro Blesk Zprávy mluvčí Dana Šalamunová. „Lze však konstatovat, že určitá rezistence přirozeně vzniká u každého živočišného druhu, vši nejsou výjimkou,“ doplnila.

Přípravky z lékáren proti vlasovým parazitům podle hygieniků fungují, je však třeba důsledně dodržovat postup uvedený na balení a opakovat ho. Pokud se navíc vši vyskytnou v kolektivu, musí proti nim zakročit všichni členové skupiny, jinak se budou vracet. „Z dlouhých vlasů se vši velmi těžko dostávají, přičemž nejúčinnější způsob, jak se vší zbavit, a to i bez chemie, je ostříhání na krátko,“ doporučují hygienici. Přiznávají ovšem, že to není řešení, které lze provést například u malých holčiček.

Boj vypukne se začátkem školního roku

Vši jsou mnohem častější, než si lidé chtějí připouštět. Výzkum izraelského vědce Kosta Mumcuoglua v několika západních zemí světa odhalil, že vši má na hlavně zhruba každé páté dítě. V pravidelných intervalech, zhruba 10 až 15letých, se navíc v každé zemi objevují velké epidemie vší, kdy se počet ještě zvýší.

Děti obecně patří ve vztahu ke vším k nejohroženějším skupinám. „Nejvíce jsou nám hlášeny výskyty vší v kolektivech MŠ a 1. stupně ZŠ na podzim, kdy se po prázdninách sejdou děti z různých míst, kde pobývaly a vši mohly přinést z jiných kolektivů (např. na táborech),“ říká Šalamunová.

Je to proto, že děti jsou spolu v úzkém kontaktu. „Naklánějí při hrách hlavy k sobě, půjčují si věci, jimiž se vši mohou přenést na druhého jedince (např. čepice), hrají různé hry s maskami, při nichž si je střídají a vzájemně vyměňují,“ nastiňuje mluvčí. Nakažené děti pak mohou parazity přenést i na členy své rodiny, kteří následně také musí projít procesem odvšivení.

Otravný brouk, který napadá všechny

Věš dětská je malý bezkřídlý hmyz, který má tři páry nohou, díky kterým se dokáže skvěle držet na vlasech. Je velký zhruba jako semínko sezamu. Na vlasové pokožce se mu líbí proto, že na ní saje krev. Lidé toto kousání cítí jako svědění a jakmile si ho začnou škrábat, rána se zanítí.

Vajíčka vší se nazývají hnidy. Jsou nahnědlé a hmyz se z nich líhne zhruba po osmi dnech. Protože se vyskytují až u vlasové pokožky, zbavit se jich mnohdy bývá náročnější než samotných vší. Slupky vajíček jsou bílé, člověk napadený všemi proto vypadá, jako kdyby trpěl lupy. Výskyt těchto parazitů nesouvisí se sníženou hygienou – vši napadají všechny sociální vrstvy obyvatel.