Dospělých s ADHD přibývá. Odborník radí: Přiznejte si poruchu a budete úspěšní

„Nemoc, tedy syndrom ADHD, často spojujeme pouze s dětským věkem. Tam se s ní umíme potýkat a správně ji diagnostikovat, u dospělých to tak mnohdy nebylo. Ani odborníci často neví, že nemoc přechází do dospělosti a už vůbec ne, jak nemoc u dospělých diagnostikovat. My se na to snažíme právě i odborníky upozornit,“ uvedl Koranda.

ADHD trpí i dospělí: Často střídají práci nebo spí jen tři hodiny denně

ADHD je porucha pozornosti s hyperaktivitou, která se projevuje nesoustředěností, nepozorností, neschopností zaměřit se na podstatné vjemy. Koranda uvedl, že řada lékařů dospělé pacienty s ADHD označí za lidi trpící úzkostnou poruchou. „Ale to je jen jeden z projevů jejich hlavní nemoci, kterou je syndrom ADHD. Proto je důležitá kvalitní a zevrubná diagnóza, opravdu detailně s pacientem pohovořit i o dětství,“ řekl primář.

Video Jak zasahuje ADHD do života dospělým? - Andrea Ulagová, Jan Jedlička

ADHD je dědičnou hrozbou

Podle odborníků patří ADHD mezi nemoci, které se mohou dědit. „Léčba pomocí léků i psychoterapie přináší u nemocných úlevu. Jedná se často o inteligentní lidi, kteří v momentě, kdy si přiznají svou poruchu a léčí se, mohou bez problémů vystudovat vysokou školu a být profesně na výši, v opačném případě mohou být i velice neúspěšní a nešťastní,“ řekl primář.

Písecká psychiatrická nemocnice, kterou vlastní od letošního roku společnost Penta Hospitals CZ, má více než 100 lůžek. Zabývá se léčbou celé škály problémů od poruch afektivního spektra, posttraumatických stresových poruch, poruch osobnosti, psychotických poruch či různých typů závislostí.

Psychiatrická nemocnice začala v Písku fungovat v roce 1997, když v lokalitě U Honzíčka začala působit psychiatrická léčebna. Ta byla odloučeným pracovištěm léčebny v Dobřanech. V roce 2015 se nemocnice přestěhovala z nevyhovující zchátralé budovy do nových prostor v Žižkových kasárnách.