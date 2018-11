ADHD trpí i dospělí: Často střídají práci nebo spí jen tři hodiny denně

O ADHD, nebo-li o poruše pozornosti s hyperaktivitou se často hovoří v souvislosti s dětmi, u kterých se obtíže nejčastěji projevují v předškolním věku. Některé symptomy ovšem přetrvávají do dospělosti a lidem tak ADHD zasahuje do profesního i partnerského života. Často tak střídají práci a jejich životní partneři musí být velmi trpěliví. Někteří ovšem musí vyhledat pomoc psychiatra a užívat prášky, které mají ale spoustu vedlejších účinků.

Příčiny ADHD nejsou známé, ale jedná se o vrozené obtíže, které jsou dané odlišným vývojem centrální nervové soustavy. ADHD se velmi často projevuje v předškolním věku, kdy se objeví tělesný neklid, dítě má neustále potřebu něco dělat, má problém se soustředit a dokončovat úkoly.

Projevy ADHD mohou podle Lenky Krejčové, ředitelky DYS-centra Praha, které se specializuje na poruchy, v dospělosti polevit. Je to dáno vývojem mozku, důslednou péčí odborníků, ale také je důležitá podpora okolí.

Dítě, které má ADHD, by podle Krejčové mělo vyrůstat v prostředí, kde nebude neustále kritizováno a trestáno, jinak se to projeví na jeho budoucím vývoji.

„Zažila jsem děti, které skončily ve výchovných ústavech. Podle statistik z USA neléčené děti končí v péči kurátorů, protože nevěděly co se sebou, tak začaly porušovat zákon,“ řekla Blesk Zprávy Krejčová.

Časté střídání zaměstnání



ADHD se samozřejmě netýká pouze dětí. S narůstajícím věkem se daří viditelné projevy utlumovat, ale u dospělých se může porucha projevovat jinak. Dospělí cítí vnitřní neklid, jsou nepozorní, mají problémy dodržet časové plány, často jednají zkratkovitě, nejsou schopní se soustředit na úkoly a dotáhnout je do konce.

Řada dospělých se naučí své chování zvládat, přesto u nich mohou určité symptomy přetrvávat. ADHD jim tak často zasahuje do profesního života, i když odbornice upozorňuje, že lidé s ADHD nemají nižší inteligenci, jsou schopni vystudovat vysoké školy a pracovat na vysokých manažerských postech.

„Lidé s ADHD často mění zaměstnání, buď se jim nepodaří vyhovět požadavkům zaměstnavatele, protože jsou pomalejší, nebo se jim nedaří věci dotahovat do konce,“ uvedla Krejčová a dodala: „Někteří rychle nabydou dojmu, že už si v práci vše vyzkoušeli a chtějí jiné podněty.“

Krejčová vzpomíná na klienta, který každé dva roky měnil práci. „Často tam rozjel větší projekty, kterým šéfoval, ale on z toho projektu pak odstoupil a projekt dojel sám, nutno říci, že úspěšně. On však říkal, že měl strach setrvávat v projektu, protože se bál, jak by to mohlo dopadnout pod jeho vedením,“ vysvětlila odbornice.

Dětí s ADHD se někdy straní i prarodiče. Expertka: Poruchu nemusí zlepšit ani léky

Jak volit zaměstnání, pokud máte ADHD

Pacienti s ADHD by měli volit zaměstnání, o kterém ví, že zvládnou. Měli by se také naučit rozpoznat, kdy se s nimi děje něco, co není v souladu s výkonem práce. „Je lepší si vybírat práci, kde nevadí, že se občas zajdete projít, nebo že budete častěji měnit svou činnost, abyste se dokázali nastartovat,“ radí Krejčová.

Spánek tři hodiny denně Lenka Krejčová už ve své praxi řešila také záležitosti partnerského života, do kterého se ADHD promítalo. „Mám klienty, kteří říkají, že jejich partneři nebo partnerky jsou zvyklí, že jim musí hlídat věci, které by si nepohlídali, jako je např. časový harmonogram, nebo že si ráno nezapomenou klíče. Často to v určitých ohledech vypadá, že člověk, co žije s někým, kdo má ADHD, má doma druhé dítě,“ řekla odbornice. Problémy nastávají, když potíže začínají negativně zasahovat do běžného života. „Měla jsem klientku, která kvůli ADHD spala jen tři hodiny denně. Začalo jí to výrazně zasahovat do života a hlavně do vysokoškolského studia. Tam jsme došly k závěru, že se musí obrátit na psychiatra, protože nedostatek spánku byl samozřejmě rizikový,“ přibližuje jeden z případů ADHD Lenka Krejčová. Začíná škola, pro hyperaktivní děti může být peklo. Někteří učitelé stále trpí předsudky

Léky neřeší vše