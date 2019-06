Jednání Prahy s Airbnb ohledně poplatků zkrachovalo: Firma nechce uvést údaje klientů

Přes Airbnb a další podobné ubytovací platformy je podle loňské analýzy městského Institutu plánování a rozvoje pronajímána v nejužším centru Prahy asi pětina bytů. Letos v lednu Marvanová oznámila, že s Airbnb město jedná o tom, že by firma poplatky za ubytování namísto samospráv vybírala sama a poté je odevzdávala. Návrh ale nakonec ztroskotal na neshodách ohledně předávání údajů o poskytovatelích ubytování.



„Airbnb trvá na tom, že je sice ochotné poplatky vybírat, ale nebude identifikovat, za koho jsou ty poplatky vybírány. Městské části ale fakticky nemohou tyto poplatky přijmout, protože by nevěděly, za koho byly placeny,“ řekla serveru Marvanová. Peníze by podle ní musely radnice držet na zvláštním účtu, a pokud by se po šesti letech nezjistilo, od koho peníze byly, propadly by státu.

Firma pak podle radní nabídla, že by městu poskytla osobní údaje jen těch poskytovatelů ubytování, kteří k tomu dají souhlas. V takovém případě však odmítla odvádět ubytovací poplatky. „Ale nevysvětlili proč. Nabídli jsme kompromis, že by Airbnb vybírala poplatky na dobrovolné bázi aspoň od té části, která je ochotná zveřejnit své údaje. Ale nesouhlasili,“ doplnila Marvanová.



Poslanci dnes schválili novelu, podle které by se hrazení ubytovacího poplatku vztahovalo i na hostitele, kteří ubytování turistům nabízejí přes služby typu Airbnb. Cílem je podle ministerstva financí to, aby nebyli lidé podnikající přes podobné portály zvýhodňováni vůči hotelům nebo penzionům. Sněmovna ale neschválila návrh, aby poplatky hradily přímo ubytovací platformy. Vedení Prahy se chce proto obrátit na Senát. "Nestačí zvýšit poplatky, ukládat povinnosti je platit, ale musí být reálná možnost je vymáhat,“ řekla E15.cz Marvanová.

Sněmovna na návrh Piráta Petra Třešňáka a Jany Mračkové Vildumetzové (ANO) zrušila navrhované zákonné osvobození od úhrady poplatku turistů starších 65 let. Autoři poslanecké úpravy poukazovali na záporný dopad zejména na lázeňská města vzhledem ke složení jejich klientely. Na návrh výborů naopak poslanci osvobodili lidi, kteří pečují o děti na zotavovacích a obdobných akcích, a lidi, kteří vykonávají v obcích sezonní práce.

Dolní komora odmítla například návrh Patrika Nachera (ANO) a Jakuba Michálka (Piráti), aby poplatky mohl odvádět zprostředkovatel pobytu a platby za něj, tedy digitální platforma, ne provozovatel ubytovací nemovitosti. Podmínkou by bylo, že by o tom rozhodlo na návrh konkrétní obce ministerstvo financí.

Novému poplatku bude podle předlohy podléhat krátkodobý pobyt bez ohledu na místo a účel. Cílem je podle ministerstva financí to, aby nebyli zvýhodňováni vůči hotelům nebo penzionům právě lidé podnikající prostřednictvím ubytovacích platforem typu Airbnb. Vedle Airbnb působí na trhu například Flipkey, HomeAway, House Trip, Vacation Rentals nebo Vrbo.

Nový poplatek z pobytu bude moci vybírat jakákoliv obec bez ohledu na to, zda jde o pobyt v lázeňských místech nebo v místech velkého turistického ruchu. Poplatek si může každá obec nastavit podle svých potřeb, nejvýše však na úroveň maximální zákonné sazby.

Změny v poplatcích za psy a za charitativní akce

Novela také mění nastavení poplatků za psa nebo ze vstupného. O sníženou sazbu poplatku ze psů budou moci podle předlohy požádat majitelé, kterým je minimálně 65 let. Neměla by být vázána na pobírání důchodu. Od poplatku budou rovněž nově osvobozeni kromě držitelů průkazu ZTP/P i držitelé průkazu ZTP.

Norma také rozšiřuje osvobození od poplatku ze psů na provozovatele všech druhů útulků. Od poplatku ze vstupného a za užívání veřejného prostranství budou nadále osvobozeny charitativní akce, ale nově jen v případě, že bude výtěžek na dobročinné účely skutečně odveden. Změna by měla zamezit zneužívání této výjimky.