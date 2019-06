Seniorka v Benešově prý žíznila šest hodin na chodbě. Nemocnice přehazuje vinu

Šestihodinové sténání, třes, žízeň a utrpení na plastovém lehátku - takto údajně strávila stará žena středeční den v Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov. Text s fotografií pacientky ležící na lehátku zveřejnila uživatelka vystupující pod jménem Obabi Demedoom. Nemocnice se brání, k žádnému pochybení z jejich strany podle kamer ani dostupných svědků prý nedošlo. Podle mluvčího nemocnice Petra Ballka je to zbytečný hon po uveřejnění dokumentu Infiltrace. Podle špitálu prý chybovala dopravní služba a problémem mělo být i to, že pacientka neměla klíče od svého domu.

„Tuhle paní nechali ležet na chodbě na plastovém lehátku šest hodin. Čekala na odvoz sanitky domu – a zapomněli na ni. Paní se třásla, sténala, měla úplně propocená záda z plastového lehátka a byla žížnivá,“ začíná příspěvek na sociální sítí uživatelky Obabi Demedoom a strhla tím na sebe i na příběh pozornost okolí i samotné nemocnice.

Údajně se o starou ženu na lehátku nikdo nestaral a personál ji jen obcházel a nechal ležet na chodbě na lehátku místo toho, aby jí odvezl domů. Vedení zdravotnického zařízení Rudolfa a Stefanie Benešov se ale brání.

„Pacientka vyššího věku byla standardně vyšetřena, ošetřena a její zdravotní stav nevyžadoval pobyt v nemocnici, ani další akutní vyšetření. Tedy skončil proces, za který plně odpovídá nemocnice, a pacientka se tedy mohla vrátit zpět do svého domova,“ uvádí se v oficiálním vyjádření nemocnice.

Uživatelka osočila nemocnici v Benešově, že se o pacientku 6 hodin nestarali | Reprofoto Facebook

Podle Ballka je příspěvek lživý a zavádějící. Blesk Zprávy odkázal na vyjádření možné očité svědkyně Natálie Slavíkové pracující v Domově seniorů, která situaci vnímá naprosto jinak. „Personál nemocnice se o ženu staral, jak to šlo. Sestry jí dávaly pít a pravidelně ji kontrolovaly a vysvětlovaly nám, proč je žena stále v nemocnici. To, co je uvedeno na facebooku, není pravda,“ sdělila sociální pracovnice.

Ballka Blesk Zprávám sdělil, že je svědkyně ochotná svědčit u soudu o věrohodnosti příspěvku a není jediná. Jako důkaz má podle mluvčího nemocnice také záběry z průmyslové kamery.

Na vině dopravní služba?

Hlavní otázkou je pro pobouřené lidi na sociálních sítí to, proč byla žena v nemocnici šest hodin a proč ležela na lehátku na chodbě v prostorách ortopedie. „Z provozně technických důvodů ji nešlo nechat v ordinaci, protože by tímto byla zablokována pro ošetřování dalších mnoha čekajících pacientů,“ uvádí oficiální vyjádření.

Adámek krvácel na chodbě nemocnice, její náměstek i po zásahu hejtmana končí

„Nemocnice nemá žádnou vlastní sanitní přepravu pacientů. Nemocnice není zodpovědná za žádný transport pacientů. Transport pacientky zpět domů byl požadován prostřednictvím dopravní zdravotní služby Falck, se kterou mají v našem regionu zdravotní pojišťovny smlouvu. Pacientka čekala na převoz touto dopravní službou do domácí péče a na její převzetí rodinou. Dopravně-zdravotní služba Falck byla opakovaně a důrazně urgována naším personálem,“ uvádí předseda představenstva Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov Roman Mrva.

Pacientku služba domů dopravila, stará žena ale údajně neměla klíče a dopravní službě se nepodařilo sehnat její příbuzné. Odvezli tak ženu zpátky do nemocnice, kde čekali, až se ženy rodina konečně ozve.

Mrva zdůrazňuje, že transport z domova do nemocnice není odpovědností personálu, ale je jasné, že v tomto případě selhala soukromá dopravní zdravotní služba. Zodpovědnost a případné stížnosti tak převádí na bedra zdravotní pojišťovny a služby Falck.

„Mimochodem máme dopis od společnosti Falck, kde vedení této společnosti potvrzuje problémy,“ dodal Ballek Blesk Zprávám. Vyjádření společnosti Falck prozatím není k dispozici.