Stěhování a změny se nemají uskutečnit hned, ale postupně v následujících dvou letech. Z Orlové se má stěhovat interna, chirurgie i ortopedie a to do Karviné a Havířova. Pro hlasovalo 34 zastupitelů za ANO, ODS a KDU-ČSL, proti bylo 20 zastupitelů a čtyři se hlasování zdrželi.

„Za redukcí zdravotní péče v Orlové je politika. Budeme usilovat o převzetí naší nemocnice do majetku města,“ komentoval situaci starosta města Miroslav Chlubna (44, za Koalici politických hnutí NEZÁVISLÍ a Změna pro lidi).

Protestující upozorňovali krajské zastupitele, že nemocnice slouží 55 tisícům obyvatel a že je její péče kvalitní. Kraj zdůvodnil své rozhodnutí ekonomičností a efektivitou změn. „Nevyslyšeli nás,“ řekla k rozhodnutí šéfka nemocničních odborů Denisa Stolarczyková (55).

Tři varianty

Kraj měl hned tři varianty, jak s nemocnicí naložit. „První verze počítala s převedením všech lůžkových oddělení do Karviné a v Orlové zřídit velké centrum následné péče LDN. Ambulance a pohotovost by si zachovaly 24 hodin,“ řekl náměstek hejtmana kraje pro zdravotnictví Martin Gebauer (48).

Druhá verze byla podobná první, ale nemocnice by fungovala jako jednobodová – tedy zaměřená na ortopedii. Důvodem pro restrukturalizace je snaha kraje lépe a efektivněji poskytovat zdravotní péči v oblasti. Podle Gebauera by k omezení lékařské péče nedošlo.

„Verze tři počítala se zachováním dnešního nastavení. Ta jediná pro nás připadala v úvahu,“ dodala Stolarczyková (55).

Právě za tuto volbu protestující bojovali veřejně při opakovaných a hlučných demonstracích. Neuspěli.

V Orlové podepsalo 11 400 obyvatel petici proti restrukturalizaci lékařské péče ve městě. To je asi třetina tamních obyvatel. Stávková pohotovost, kterou vyhlásili orlovští zdravotníci minulý týden, zřejmě potrvá i nadále.

Invalida Oldřich: Zavírat je snadné!

Jedním z protestujících byl i Oldřich Labudek (63). „Vidíte, že chodím o hůlce. Zrušit něco a zavřít, to je jednoduché. To opravdu o našich osudech teď už rozhoduje jen pár vychytralých byrokratů? To jsme dopadli,“ řekl během demonstrace.

Obává se, že pokud by zrušili v Orlové nemocnici, nemuseli by pacienti k ošetření dojet včas. „Takové případy už tu byly, že vezli pacienta do Karviné a živý nezůstal. Přitom v Orlové se mi dostává vždy velmi kvalitní péče,“ dodal Labudek.

Demonstrant: Lítat, to pro mě není

S transparentem »Kat orlovské nemocnice« s fotkou náměstka Martina Gebauera v ruce přijel protestovat také Jaroslav Adamčík (80). „Jsem rodákem z Orlové a chtěl bych, aby u nás nemocnice zůstala,“ konstatoval odhodlaně.

„Nemocnice tu máme dobrou, a nějaký Gebauer ji chce zrušit. Je to politika. Člověk, pokud má už nějaký věk, má teď zdravotních potíží víc. Lítat do Karviné a Havířova už pro mě není,“ vysvětloval svůj postoj.

VIDEO: Lidé se proti zrušení nemocnice v Orlové bouří už několik měsíců.