Spalničkami se v Česku nakazilo přes 500 lidí. „Řádí“ hlavně v Praze a okolí

V posledních čtyřech týdnech se v Česku objevují jen jednotky nových případů spalniček. Za uplynutý týden přibyli tři nemocní. Od začátku roku onemocnělo 548 osob. V loňském roce to přitom bylo pouze 203 za celý rok. Vyplývá to z informací na webu ministerstva zdravotnictví. Spalničky také přestávají být ryze dětskou nemocí, věk nemocných se zvyšuje.

Tři nemocní za poslední týden, po jednom v Praze, Středočeském a Zlínském kraji - zdravotníci hlásí výrazný pokles počtu nemocných spalničkami. Například na konci poslední týden v březnu bylo s touto nemocí hospitalizováno 36 pacientů.

V celé Evropské unii se podle Státního zdravotního ústavu (SZÚ) nakazilo od roku 2016 přes 44.000 lidí. A riziko šíření stále trvá. Za hlavní viníky zdravotníci považují neočkované skupiny. Rizikoví jsou podle nich děti a mladí narození za posledních 20 let, těch je v EU asi 4,5 milionu.

Za posledních deset let se medián věku nemocných zvýšil z deseti na 17 let. V letech 2016 až 2019 tvořili dospělí 35 procent hlášených případů, v 19 zemích jsou nejpostiženější skupinou starší 20 let, uvádí SZÚ. To znamená, že spalničky už nejsou jenom typicky dětskou nemocí, ohrožené jsou i starší ročníky. Přesto virus nejčastěji útočí na ty nejmenší. Vskyt u kojenců byl až 44násobně vyšší než u ostatních věkových skupin, mezi úmrtími na spalničky tvořili 45 procent.

Spalničky jsou vysoce nakažlivé onemocnění. Nemoc se šíří kapénkami, od nakažení se projeví za jeden až tři týdny. Při léčbě je povinná hospitalizace na infekčním oddělení a izolace po sedm dní od objevení vyrážky. Vyšetřeni musejí být všichni, kdo se s nemocným setkali a mohli se nakazit.

Kdo spalničky prodělal, zůstává proti nemoci imunní celoživotně. Nemoc se v populaci nešíří, pokud je očkovaných 95 procent populace, což Česko dosáhlo naposledy před pěti lety. Podle odborníků podíl očkovaných snižuje také odmítání či odsouvání očkování některými rodiči. Ani očkované dospělé nemusí vakcína chránit stoprocentně. Podle lékařů vydrží ochrana asi patnáct let, potom už je odolnost organismu nižší a je dobré nechat se přeočkovat.