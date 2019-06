Konec bouraček v protisměru. Šoféry na dálnicích upozorní na špatný směr nová značka

U dálnic přibudou další značky upozorňující na jízdu v protisměru. Tento pátek silničáři nainstalují 18 varovných tabulí a dalších 12 do příštího pátku. V následujících etapách, které budou postupovat po měsících, by se mělo dosáhnout cílového stavu přibližně 150 značek, řekl v pátek novinářům ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO). Důvodem jsou časté situace, kdy řidiči najedou špatně na dálnici a ohrožují sebe i ostatní vozidla.

„Domnívám se, že pokud by tato značka měla zachránit jeden lidský život, udělali jsme toho hodně. A dál budeme pokračovat,“ uvedl ministr při instalaci jedné z tabulí na sjezdu z dálnice D5 u Berouna. Podle mluvčího Ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla přibudou značky na celé dálniční síti, dnes by to mělo být na dálnicích D1, D5, D8, D10 či D11. „Technicky jsme připraveni osazovat zhruba 30 značek měsíčně,“ dodal Rýdl.

První značky silničáři instalovali v březnu. Prvních sedm varovných tabulí osadili na čtyřech místech u dálnic D1, D2 a D6.

Jízda v protisměru je jedna z nejnebezpečnějších situací, která se může na dálnici přihodit. Policie ročně zaznamená 300 takových případů. Vážné následky měla například loňská nehoda Jana Kočky mladšího, který vjel na dálnici D11 na Nymbursku do protisměru a po několika kilometrech se čelně střetl s protijedoucím nákladním autem. Vozy začaly hořet, oba řidiči na místě zahynuli. Policie později uvedla, že v Kočkově těle bylo nalezeno významné množství alkoholu a drog.