Každý třetí Čech přiznává sledování okna naproti: Šmírujeme i při sexu!

Hele, už má zase nové prádlo a k večeři naklepává řízky! Více než polovina Čechů vidí sousedům do oken. Každý třetí přiznává, že šmíruje cíleně: při převlékání, vaření i sexu. Podle psychologů to je ale normální - tedy do určité míry. Pokud se to přehání, může se ze zvědavosti stát sexuální úchylka.

Co překvapí, mnohem zvědavější nejsou ženy, ale muži. Z průzkumu Českého národního panelu také vyplývá, že nejvíce si nahlíží do soukromí lidé ve velkých městech. Je to dáno nahuštěnou zástavbou, kdy na sídlištích máme výhled klidně do desítek domácností.

Čechy baví sledovat v okně naproti úplně obyčejný chod domácnosti. „Téměř dvacet procent respondentů se netajilo, že rádi pozorují hádky nebo jak se jejich soused či sousedka převlékají. Šest procent populace přiznalo, že když mají štěstí, sledují přes okna sex a něžnosti,“ okomentoval výsledky Lukáš Jungbauer.

Za zvědavce obvykle považujeme starší lidi, nemají co na práci, tak monitorují své okolí. To však průzkum vyvrací, nejčastěji šmírují lidé ve věku do 30 let. A tohle už na sebe Češi přiznávají:

„Vždycky když jdu večer uspávat malého, manžel bere do ruky dalekohled a šmíruje sousedy – mladý pár, který se nijak neskrývá…“

„Můj nešmíruje pár v akci, ale soused odnaproti nahoře a někdy i dole bez je občas v jeho hledáčku.“

„To je ta povaha česká. Každý musí vědět, co kdo dělá. Mně to normální nepřijde.“

„Šmírování je naživo, nikdy nevíte, co se tam stane. Když si pustíte DVD, víte, co následuje.“

„Kdyby sousedi nechtěli, ať je někdo vidí, tak si zatáhnou, ne?“

Nahlížení do oken sousedů je projevem zvědavosti, i ta má ale své meze. Voyeurismus, tedy sexuální uspokojování sledováním intimního života nic netušících lidí, je sexuální úchylka.

Psycholožka Radana Štěpánková: Zájem je do určité míry přirozený

„Člověk je tvor skupinový. Zájem o lidi, se kterými žije, je přirozený,“ popisuje psycholožka Radana Štěpánková. V cíleném pozorování sousedů však mohou hledat zábavu či vzrušení zejména lidé, kteří nemají dost vlastních zájmů, životních impulzů.

„Ten, kdo je aktivní, na to čas nemá. Otázkou je také motivace. Například voyeurismus je považován za úchylku. K sexuálnímu životu patří námluvy a živý sexuální vztah. Koukat zpovzdálí není normální,“ uvádí.

Proč jsou ve šmírování aktivnější muži? „Může to být třeba tím, že se zajímají o ladné sousedky nebo tak mohou hledat nové kontakty. A že jde o Čechy spíše ve městech, je pochopitelné. Vztahy mezi lidmi jsou tam anonymní, naopak na vesnicích se mezi sebou lidé znají,“ dodává Štěpánková.