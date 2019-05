Česko stále čeká na nezávadnou ropu z Ruska. Družba ji dodá zřejmě příští týden

Stále platí, že čistá ropa ropovodem Družba by měla do Česka dotéct nejpozději příští týden. Ve středu to sdělil předseda Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavel Švagr. Dodal, že podle informací, které má od svých slovenských kolegů, by na Slovensko mohla ropa přitéct již tento čtvrtek nebo v pátek. Švagr na pátek opět svolal jednání pracovní skupiny Národní organizace pro společný postup ve stavu ropné nouze (NESO), ve které jsou zastoupeni představitelé největších firem na trhu s pohonnými hmotami.