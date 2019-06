Páchnoucí nohy jsou asexuální, říká Tereza. Poradíme, jak se jich zbavit

I tak běžná nepříjemnost, jako je zápach nohou, má svůj odborný název. Bromodóza je nejčastěji spojována s muži, ale často trápí také ženy a děti. Na vině jsou nekvalitní boty, zanedbaná hygiena, syntetické ponožky i každodenní nošení stejných bot. Jak se zbavit zápachu? Nejen to poradila dermatoložka i odborník na etiketu Ladislav Špaček.

„Táto, ty ses zul!“ Nesmrtelná hláška, kterou Helena Růžičková pronese v trilogii Zdeňka Trošky, demonstruje problém mnoha českých domácností.

„Když jsem byla mladší, kupovala jsem si nekvalitní koženkové boty a zápach nohou mě trápil. Nyní kupuji už jen kožené a problém úplně vymizel,“ řekla Lucie (40) z Prahy.

To potvrzuje i dermatoložka Jitka Řezáčová. „Syntetické, neprodyšné materiály jsou na celodenní či dlouhé chození zcela nevhodné. Volte raději otevřenou, prodyšnou obuv a přírodní materiály, jako je například kůže.Vhodné je obuv také alespoň obden střídat, aby stihla dostatečně proschnout,“ radí odbornice.

Jak problém vzniká?

Důležité je i místo, kam boty ukládáte. Nevhodné jsou uzavřené botníky bez možnosti proudění vzduchu.

„V létě mému příteli tak zapáchají nohy, že mě to vždycky naprosto otráví a nemám pak už na nic chuť, je to zkrátka asexuální. Naštěstí už se naučil hned po zutí zaplout do koupelny a vzít si nové ponožky nebo zůstat naboso,“ nabídla řešení problému Tereza (31) z Turnova.

Zápach způsobují bakterie podobné podobné těm, které známe ze zrajících sýrů. Většinou vznikají z nadměrného pocení nohou.

Trpí i psychika: zápach snižuje sebevědomí

Při hromadění potu vznikají bakterie a plísně, které se rychle množí a snaží se ho rozkládat, čímž vzniká známý pronikavý zápach. Ten může mít následně negativní vliv i na psychiku a sebevědomí lidí, kteří bromodózou trpí. Důležité je proto začít potíže včas řešit a myslet také na prevenci.

„Pocením tělo vylučuje nejen vodu, ale také odpadní látky. Na ploskách nohou a dlaních máme nejvíce malých potních žlázek, které vyprodukují až půl litru tekutiny denně,“ vyčíslila Řezáčová.

Za deodorant se muži nemusí stydět

„Obrací se na mě ženy, které trápí zápach nohou jejich partnerů. Hygiena je obecně problém a nejenom mužů. U mužů je to ale častější, stále se drží takové to úsloví ‚Chlap musí smrdět‘. Používání deodorantů, i těch na nohy, je prý zženštilost. O parfémech ani nemluvě,“ zhodnotil situaci pro Blesk Zprávy expert na etiketu Ladislav Špaček.

Hygiena je v případě nadměrného pocení nohou na prvním místě. „Kromě pravidelné každodenní hygieny chodidel jsou vhodné také speciální koupele ve vodní lázni s octem, jehož kyselost vytváří pro bakterie i plísně nehostinné prostředí, nebo koupel s bylinkami, jako je šalvěj či rozmarýn, které stahují póry na chodidlech a zároveň působí také proti plísním,“ radí dermatoložka.

Stejně důležitá je i péče o nohy, především pravidelné zastřihávání nehtů a odstraňování zatvrdlé kůže.

Tipy, jak předejít zápachu nohou: