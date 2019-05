Batohy se vrací: Vyrábí je i čeští designeři a uleví i přetíženým zádům

Designer Aleš Loch (40) šel po stopách svého otce a také se vyučil brašnářem. „Začalo to poměrně nenápadně před deseti lety. Ani jsem to nepostřehl a už jsem odváděl daně. Samotné ovoce to však začalo plodit opravdu asi až za tři roky. Do té doby jsem pracoval dlouho sám do večerních hodin. Od té doby je to „hodinářská“ práce na detailech všeho druhu: zdokonalování produktů, grafika, vedení firmy,“ vypráví návrhář ze Zlína.

Jeho batohy se prezentuje řemeslnost, detail a jakási aktuálnost oděvního designu. „Pro mě je to syntéza toho, čím jsme na cestě k „ideálům“. Takže pokaždé trochu jiní a přesto rozpoznatelní,“ dodává.

Ve zlínské dílně se pět zaměstnanců firmy Playbag věnuje vývoji i výrobně. „Před návrhem je idea, kterou skicuji na papír, pak ji rozkreslím do šablon na jednotlivé díly. Pak následuje výroba prvních prototypů, než dospějeme k tomu finálnímu. Po otestování se zaznamenají poslední úpravy,“ popsal Loch a dodává, že výrobě se věnují tři zaměstnanci. Každý má specializaci na jiné zboží. Někdo na koženou peněženku a jiný na textilní batoh.

Zlínská firma šije batohy z přírodní usně - kůže, pogumovaného textilu i akrylové tkaniny. „Každý materiál své specifické vlastnosti, které jsou vhodné jen k určitému použití. Snažíme se tedy tyto typy spojovat v takových kombinacích, aby produkt fungoval jako malý stroj,“ prozradil majitel zlínské firmy.

Snaží se oslovit střední třídu, kterou už nebaví konzum a zabývají se celou energií produktu. „Vlastně se můžu jen domnívat, kdo jsou moji klienti, ale myslím si, že jsou to jedinci zajímající se o „umění života“, lásku, uvnitř jemní a přitom dostatečně fyzičtí,“ rozvášnil se Aleš Loch.

Firma má webové stránky i dva showroomy v Praze a Zlíně. „Občas vyrazíme i na nějaký festival, ale největším výstavním molem jsou pro nás ulice a lidé s našimi batohy,“ směje se mladý designer.