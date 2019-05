Transplantované srdce rekordmana Rudolfa Sekavy (†82) dotlouklo. Měl ho 35 let

Ještě pár dní a rekordman Rudolf Sekava (†82) by se dožil dalších narozenin. Sekava byl úspěchem československé kardiochirurgie, když v roce 1984 podstoupil jako historicky třetí Čech transplantaci srdce. Orgán mu vydržel bít 35 let, a to až do pátku v jihlavské nemocnici. O jeho smrti informoval v úterý web iDnes.cz. Mluvčí Nemocnice Jihlava Monika Zachrlová tuto smutnou informaci následně potvrdila.