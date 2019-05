Čechy zabíjí melanom, život jim může zachránit „opalovák“. Pomůže i Blesk ordinace

Zhoubný melanom si jen v roce 2016 vyžádal 438 mrtvých, o pět let dříve to bylo „jen“ 365 lidí. Stoupající úmrtnost na tento velmi agresivní kožní nádor zvedá ze židlí nejen odborníky, iniciativy se chopil i deník Blesk s projektem Blesk ordinace. V rámci zdravotních odpolední v pěti českých městech se budete moci nechat zadarmo vyšetřit. Právě odkládání vyšetření je podle odborníků kamenem úrazu, volají tak zvýšení prevence. Být na pozoru radí hlavně lidem se světlou kůží a velkým množstvím pih, ti by se měli mazat ochrannými krémy s faktorem proti UV záření a slunce rozhodně nepodceňovat.

Kožní nádorové onemocnění maligním melanomem je sedmým nejčastějším typem zhoubného novotvaru v ČR. V roce 2016 bylo diagnostikováno 2609 lidí, dalších 850 přišlo se svým znaménkem včas, ještě než se dokázalo probudit ve své smrtící síle. Přesto na následky onemocnění přišlo o život 438 osob, z toho 244 bylo mužů.

„Průměrný věk pacientů s melanomem je 62 let (63 let u mužů a 60 let u žen), toto onemocnění se však týká i mladších osob. Celkově je 24 % onemocnění zachyceno u osob do 50 let (u mužů 19 %, u žen 29 %),“ upozorňuje pro Blesk Zprávy Národní onkologický registr.

Jak poznáte, že vám hrozí rakovina: Tyto typy napadají Čechy nejčastěji

Odbornice: Melanom může být i v oblasti genitálu

„Melanom se může se vyskytnout kdekoliv na kůži těla, kde se nachází pigmentové buňky, ale můžeme ho najít méně často i na dlaních, ploskách a pod nehtovými ploténkami. Je možné se také setkat s lokalizací tohoto nádoru na sliznicích dutiny ústní, nosní, v oblasti genitálu i anu. Primárně může vznikat též v oku,“ varuje dermatoveneroložka Blanka Havlíčková z kliniky GHC v Praze. Muži mají melanom nejčastěji na hrudi, ženy pak na dolních končetinách.

Laik si může nádor splést s běžným mateřským znaménkem, ale varuje příznak „ošklivého káčátka“. Jedná se o takové znaménko, které se nějakým způsobem odlišuje od ostatních. Odborníci ale apelují, aby se lidé nebáli zajít k lékaři s jakýmkoliv podezřením, a přes Blesk Zprávy apelují: Raději přijít desetkrát zbytečně, než jednou pozdě.

Melanom se dá splést od mateřského znaménka, nebo se také může vyvinout přímo z něj | Archiv Hana Tomková

Oslovené odbornice přikládají „Abecedu“, která na signály zhoubného nádoru upozorňuje. Vychází přitom z anglického názvosloví.

Asymmetry : Asymetrická skvrna, která není v podobě kruhu či oválu

: Asymetrická skvrna, která není v podobě kruhu či oválu Border : Ohraničení skvrny není ostré a pravidelné. Skvrna je rozpitá, s výběžky

: Ohraničení skvrny není ostré a pravidelné. Skvrna je rozpitá, s výběžky Colour : Barva skvrny není uniformní, alarmující je tmavě hnědá až černá, s nepravidelnou pigmentací

: Barva skvrny není uniformní, alarmující je tmavě hnědá až černá, s nepravidelnou pigmentací Diameter : Průměr znaménka, který přesahuje pět milimetrů

: Průměr znaménka, který přesahuje pět milimetrů Elevation: Znaménko je nad úrovní kůže a roste do výšky

Láska ke slunci, která může i zabít

Melanom vzniká působením kombinace genetických faktorů a UV záření. Nejkritičtější hodiny dne, kdy je UV záření na vrcholu, je pak na přímém slunci mezi 10. až 16. hodinou. „Především v těchto hodinách je nutné se chránit před sluncem oděvem, brýlemi, kloboukem a aplikací sunscreenu – tyto krémy, gely či mléka je pak potřeba aplikovat v dostatečném množství a to opakovaně, nejlépe každé dvě hodiny,“ radí primářka kožního oddělení nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně Hana Tomková.

Oslovení odborníci se shodují, že právě nedostatečná ochrana před sluncem podporuje vznik melanomu. Často se i stává, že se lidé zapomenou znovu namazat po koupání. „Krémy s ochrannými faktory proti UV záření musíme nanášet alespoň 20 minut před pobytem na slunci. Při koupání je nutné nanášet prostředky označené jako water-resistant každých 40 minut a water-proof každých 80 minut,“ upozorňuje doktorka Havlíčková a dodává, že i bez koupání je třeba mazání opakovat, protože ochranné filtry odplavuje pot.

Melanom je sedmým nejčastějším zhoubným nádorem | archiv Blesk

„Děti jsou nejvíce ohrožení jedinci v souvislosti se slunečním zářením. Mají tenkou pokožku, která se lehce spálí, a navíc si riziko sluníčka ještě nedokážou uvědomovat. A právě spálení kůže v dětství představuje jedno z největších rizik pro vznik melanomu v pozdějším věku,“ zmiňuje lékařka Havlíčková. Dodává, že ke vzniku nemoci může kromě spálené kůže napomoci i genetická dispozice, světlý typ kůže, velký počet znamének, a také oslabená imunita.

Nádor se vyřízne jako znaménko

Nádor se v raném stádiu vyřízne podobně jako znaménko, s tím rozdílem, že je odstraněna i bezprostřední okolní kůže nádoru, tzv. bezpečnostní lem. „Při opomenutí počátečních změn dochází k nevyhnutelnému nárůstu nádoru a z původně lokalizovaného onemocnění se vytvářejí vzdálená ložiska, která postihují lymfatické uzliny, vnitřní orgány, mozek a kosti ve formě metastáz, což je již považováno za pokročilé stádium,“ vypočítává dermatoveneroložka mnohdy již fatální následky kožního nádoru.

Melanom kůže je nenápadný zabiják! Udeří i po letech! Komu nádory hrozí nejčastěji?

Léčba pokročilejšího nádoru je pak založena na posilování imunitního systému, aby tak nedocházelo k recidivě a ve velmi pokročilých stádiích léčby se používá také chemoterapie, radioterapie, eventuálně biologická léčba. „Po odstranění melanomu je vždy zapotřebí pacienta bedlivě sledovat, zda se neobjevují další ložiska. To může trvat i 10 let! 80 % metastází se vytvoří během 3 let od odstranění původního ložiska, 90 % do 5 let a 97 % do 10 let,“ míní expertka.

„Kromě vyšetření kůže a kontroly jizvy po operaci melanomu se provádí podle stádia onemocnění také další vyšetření, jako je sonografické vyšetření spádových lymfatických uzlin, odběry krve, RTG plic a případně další zobrazovací metody k vyloučení případného vzniku metastáz,“ dodává primářka Tomková.

Jak jsme na tom v ČR? | Národní onkologický registr

Blesk ordinace vás poučí na místě

Nejčastější chybou je podle odbornic především otálení s příchodem k lékaři. Právě proti těmto kolikrát zhoubným rozhodnutím bojuje i Blesk a startuje projekt Blesk ordinace, kde se budete moci zadarmo nechat vyšetřit od odborníků z pěti různých nemocnic z celé České republiky. Během čekání na vyšetření si budete moci dát teplou kávu, či se zabavit na připravených atrakcích pro děti. K dispozici budou odborníci i na konzultace, stejně tak bude na místě psychologické poradenství.

První Blesk ordinace zasáhne už ve čtvrtek 16. května. 2019 v Českých Budějovicích na náměstí Přemysla Otakara II. Další možnost pak bude v Hradci Králové ve středu 22. 5. 2019 na Masarykové náměstí. V Olomouci 28. 5. 2019 na Horním náměstí. V Opavě 5. 6. 2019 na Horním náměstí a naposledy pak v Praze ve středu 12. 6. 2019 na Karlově náměstí. Odborníci vás přijmou a vyšetří od 12 do 18 hodin ve všech uvedených městech.