Kvůli šílencům v protisměru přibude nových značek. Kolik jich instalují a kdy?

„Chceme tyto značky nasadit všude tam, kde je to potřebné,“ podotkl po jednání Kremlík. S Hamáčkem se shodli, že budou chtít celý proces urychlit. Policie podle něj předběžně vybrala místa, kde by mohly značky stát, nyní budou tento seznam analyzovat další orgány. Přesný počet ani místa zatím Kremlík říct nechtěl. Na začátku jara se hovořilo přibližně 130 značkách.

Ministr dopravy se dnes s Hamáčkem dohodl na přesném postupu. Ministerstvo vnitra by příští týden mělo sepsat dopis, ve kterém zdůvodní potřebnost těchto značek. Následně začne Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zpracovávat jednotlivé projekty, které poté dostane ministerstvo dopravy. To bude mít na starosti vydávání správních rozhodnutí k osazení značek. Celý proces by měl vyvrcholit na konci června.

První tyto značky začali silničáři instalovat v březnu. Prvních sedm varovných tabulí osadili na čtyřech místech u dálnic D1, D2 a D6. Důvodem byly časté situace, kdy řidiči najedou špatně na dálnici a ohrožují sebe i ostatní vozidla. Ministerstvo dopravy tehdy uvedlo, že plošně značky instalovat nebude.

Jízda v protisměru je jedna z nejnebezpečnějších situací, která se může na dálnici přihodit. Policie ročně zaznamená 300 takových případů. Vážné následky měla například loňská nehoda Jana Kočky mladšího, který vjel na dálnici D11 na Nymbursku do protisměru a po několika kilometrech se čelně střetl s protijedoucím nákladním autem. Vozy začaly hořet, oba řidiči na místě zahynuli. Policie později uvedla, že v Kočkově těle bylo nalezeno významné množství alkoholu a drog.