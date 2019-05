Proč jsme nemocní? „Každý den hodujeme, ani salát nás nespasí,“ říká lékařka

Češi utrácejí v lékárnách čím dál tím víc peněz. Mnohdy by ale stačilo, kdybychom začali jinak nakupovat jídlo a peníze za pilulky by nám v peněženkách zůstaly. O tom, jak jídlo působí na naše zdraví mluvila v pořadu Blesku Epicentrum Vladimíra Strnadelová z Institutu celostní medicíny.

Během pěti let stouply náklady českých domácností na zdravotní péči skoro o 10 miliard korun. Zatímco v roce 2012 jsme podle Českého statistického ústavu zaplatili 44,2 miliardy korun, v roce 2017 už to bylo 54,1 miliardy. A co nás do lékáren nahání? Problémy Čechů často začínají u prostřeného stolu.

„Sníme to, co vidíme, protože se nám to všude nabízí. Nemusíme se hýbat, nemusíme vnímat životní rytmy - den, noc, roční období. Nemusíme vnímat nic z přírody. Máme možnost všeho a vždycky, to pak nese s sebou velké problémy, protože to neodpovídá ani schopnosti našeho trávicího systému, ani ročnímu období, ani tomu, co skutečně potřebujeme,“ zmínila Vladimíra Strnadelová v Epicentru. Akupunktura jako řešení neplodnosti? Experti: Může pomoci, není ale samospásná

Tipy na zdraví a štíhlost bychom měli prý hledat především u našich předků. Právě oni totiž jedli jen to, co si vypěstovali, museli často vařit, protože neměli moc možností, jak skladovat jídlo. Samozřejmě i oni si občas pořádně dopřáli tučné i sladké. „Jenže my jsme si ty hody udělali každý den a v tom začne být problém, protože vepřo-knedlo-zelo a svíčková - to nebylo dennodenní jídlo,“ upozornila lékařka.

Podle Strnadelové by nám ke zdraví pomohlo zařadit do jídelníčku zeleninu a to především tepelně upravenou. Studené saláty nás podle ní nespasí, protože naše trávení jim není uzpůsobeno. Navíc nákupy jídla nás pak nevyjdou tak draho. „Když budete jíst zdravě, tak je to levnější o jednu třetinu,“ popsala.

Strnadelová je původem neuroložka, klasická medicína jí ale nestačila a rozhodla se hledat i jiné způsoby, jak pacientům pomáhat. „Mnohdy jsem měla pocit, že bych těm pacientům měla víc pomoct, že tím, že jim budu dávat léky na ty příznaky, že to není úplně ono, protože oni se vrací,“ vysvětlila Strnadelová, která nyní aplikuje celostní medicínu. Kombinuje různé léčebné způsoby a snaží se člověka prohlédnout očima hned několika lékařů, ne jen z pohledu jednoho oboru.

