Jaro odhaluje „vybílené chaty“, zloději si nakradli 26 milionů. Víme, jak se bránit

Jaro už pomalu vystrkuje růžky a sníh odkrývá první sněženky, ale i rozbité zámky. Není totiž výjimkou, že řada majitelů chat dorazí ke svému pozemku po zimní sezóně a zjistí, že už tu byl někdo před nimi a vzal všechno, co dokázal unést.

V loňském roce řešila Policie ČR 1 305 obdobných případů, z nichž bylo objasněno jen necelých 30 %, jak ukazuje statistika. U 300 zadržených šlo o lapky recidivisty, kteří už soukromé objekty někdy vykradli. S velkým odstupem se po opakovaně trestaných do objektů vloupávají nezletilí, mladiství, cizinci a opilci. Zloději si během řádění přišli na více jak 26 milionů.

V roce 2018 dopadli policisté z Hodonínska zloděje (55), který vykradl 10 chat. Soud ho pustil na svobodu. | Policie ČR

Jak se před podobnými nenechavci bránit? Každý chalupář by si měl před opuštěním objektu v první řadě vždy pohlídat, jestli má uzavřená všechna okna, dveře i verandu. „Rekreační objekty navštěvujte pravidelně, i v zimě. Uklizený sníh nebo posekaná zahrada vyvolává dojem neustále kontroly,“ radí policistka Eva Prachařová.

Zámek nestačí, zloději stačí pár vteřin

Základem by měly být i moderní technologie a elektronické zabezpečení. Na tom se shoduje policie i experti z bezpečnostních agentur. „Doporučujeme objekt zabezpečit certifikovanými mechanickými zábrannými prostředky a pro vyšší standard využít elektronickou ochranu - případně se připojit na pult centralizované ochrany (PCO),“ doporučuje Prachařová.

Mechanické zábranné prostředky mohou prý zloděje odradit, zpomalit nebo alespoň ochrání část majetku. Může se jednat o zabezpečené dveře, trezory, cylindrické vložky na zámky a podobně.

Zkušenému a profesionálnímu zloději přitom stačí na vniknutí do objektu několik vteřin. Jednoduchý zámek zvládne do dvou minut otevřít i amatér, na visací zámek kolikrát stačí i malá bruska nebo štípačky. Oblíbenou metodou je prolomení zámku pomocí speciálního vyklepávacího klíče.

Ani zpevněné bezpečnostní dveře ale nemusí zloděje zastavit. Především na podzim a v zimě, kdy jsou letní rekreační chatky opuštěné, se lupiči nezdráhají rozbít okno – doporučují se tak i mříže, které trvá hodiny přeřezat. Přílišný hluk nebo dlouhá doba strávená u objektu je pro zloděje nevýhodná, může je spatřit svědek nebo hlídkující policista.

„Policie navyšuje kontroly u opuštěných rekreačních středisek především na podzim, kdy zůstávají chaty bez dozoru. V létě ke krádežím taktéž dochází, ale v menší míře,“ prozradila Blesk Zprávám mluvčí Policie ČR Eva Kropáčová a doporučuje, aby si lidé svůj majetek chránili elektronickým zařízením nebo se alespoň propojili s bezpečnostním systémem policie nebo bezpečnostních agentur, které dokáží k chatě přijet i do devíti minut.

Policie totiž nemá povinnost nepřetržitě hlídat soukromé objekty. „Strážníci obecní policie nejsou oprávněni v době svého zaměstnání provádět nepřetržitou ostrahu majetku fyzických a právnických osob na komerčním základě,“ upozorňuje například dokument ministerstva vnitra k povinnostem policie k soukromníkům a k pultu centralizované ochrany.

Expert: kamera je k ničemu

Kvalitní elektronická ochrana, kterou si můžeme nechat zajistit profesionálem, je pak o něco vyšší úroveň. „Lidé to nechtějí, protože si myslí, že si tam dají mříže a lepší dveře, ale pak zapomenou zavřít vikýř. Elektronický systém je na podobné věci upozorní. Dá jim zprávu, ať se vrátí a chybu napraví,“ vysvětluje prezident Asociace soukromých bezpečnostních služeb ČR Jiří Kameník.

Samotné kamery jsou podle něj k ničemu. „Kamery jsou na nic, nic nehlídají a jen špiónují. Většinou se instalují čidla, ať už pohybová nebo kouřová, která upozorní na různé druhy nebezpečí s ohledem na prostor,“ vysvětluje expert, jak nejlépe si zabezpečit chatu.

Kamery jsou podle experta k ničemu, nic neuhlídají jenom špiónují. Mohou ale poskytnout obraz pachatele a některé z nich může kamera i postrašit | Jiří Rubeš

Někteří lidé argumentují, že bezpečností opatření stojí moc peněz, to je ale podle Kameníka hloupost. „Jestliže mám chalupu za několik stovek tisíc, tak je v porovnání s cenou chaty a jejího příslušenství bezpečností opatření levnou záležitostí. Může to stát jednorázově i 20 000, a to už to bude špígl nígl opatření. Měsíčně pak majitel zaplatí asi 400 korun,“ dodává.

Kromě samotné chaty by si měli lidé dávat pozor i na stodoly, garáže a kůlny. „Platí, že co nechceme, aby nám ukradli, by mělo být dobře zakryto a nemělo by to být vidět pohledem z okna nebo klíčovou dírkou,“ doplňuje Martin Tchoř ze společnosti Topoz.

„Vyplatí se i mít dobré vztahy se sousedy,“ míní dále Tchoř. „Mohou vás informovat o pohybu podezřelých osob nebo krádežích v okolí. Ochotný soused může také příležitostně projít okolí pozemku a chatu ze všech stran zkontrolovat,“ dodává.

Pokud už ke krádeži došlo, doporučují policisté, aby člověk do objektu vůbec nevstupoval, aby nepoškodil stopy.