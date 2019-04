Šílená honička: Polák (31) v kradeném luxusním BMW ujížděl policistům, naboural do obchodu

Českým strážcům zákona se u České Lípy podařilo dopadnout jednatřicetiletého Poláka, který ukradl luxusní BMW 520 D, jehož hodnota přesahuje milion korun, v německém městě Obernburg am Main. Ke krádeži došlo v noci z pátku na sobotu. Majitel však krádež nahlásil až v sobotních brzkých hodinách. „Krádež okamžitě nahlásil tamním policistům s tím, že ho má zabezpečené GPS lokátorem, a tudíž je jeho pohyb možné sledovat,“ uvedla mluvčí policistů Ivana Baláková.

Díky GPS se podařilo zjistit, že vůz je již na území Česka na Českolipsku, proto se do pátrání dali tamní strážci zákona. „Do několika minut se objevilo v Zákupech a odtud ve směru na Českou Lípu ho začalo pronásledovat jedno z našich vozidel se zapnutými světelnými i zvukovými signály, na které reagoval zvýšením rychlosti a bezohlednou jízdou, při níž předjížděl vozidla přes plnou čáru a vytlačoval je v protisměru ze silnice. Jen šťastnou náhodou při tom nikoho nezranil,“ popsala drama mluvčí.

Honička skončila stejně rychle, jako začala – od České Lípy zloději v BMW vyjely „naproti“ další policejní vozy, kterým se snažil vyhnout. Jenže ve vysoké rychlosti u toho zavadil kolem o okraj kruhového výjezdu, ztratil nad vozem kontrolu a naboural do zdi prodejny.

Policisté řidiče za pomocí donucovacích prostředků zadrželi. Ukázalo se, že jde o Poláka najatého na krádež luxusního auta. „O tom, že je BMW kradené, nebylo pochyb, protože mu ho předali nastartované bez klíče nebo jiného prvku k jeho ovládání s tím, že po cestě nesmí vypnout motor, protože by ho už nenastartoval. Za to mu přislíbili finanční odměnu,“ uvedla mluvčí a dodala, že pakliže bude muž vydán do Německa, hrozí mu až deset let vězení. V době zadržení byl zloděj navíc pod vlivem drog, což prokázal orientační test.