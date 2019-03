Zemřel Dukův osobní tajemník. Kněz Badal kritizoval islám a působil i v Radě ČT

„Dnes zemřel přítel Milan Norbert Badal. R. I. P.,“ uvedl v neděli na Facebooku europoslanec KDU-ČSL Tomáš Zdechovský. Vedle toho, že Badal působil jako Dukův tajemník a osobní sekretář, zastával i post ředitele odboru vnějších vztahů Arcibiskupství pražského.

Milan Badal, který po roce 1980 tajně vstoupil do dominikánského řádu a přijal prostřední jméno Norbert, vedl za komunistů samizdatový teologický časopis. Jako publicista působil i po revoluci, když vedl řadu let Katolický týdeník z pozice šéfredaktora.

Radním pro ČT i rozhlas a obhajoba Duky

Duku hájil Badal např. v listopadu 2015, když arcibiskup sloužil mši v kostele v Lánech za účasti prezidenta Miloše Zemana. Badal tehdy uvedl, že nelze vnímat takovou mši jako podporu Zemanovy politiky a že se Duka snaží o dobré „sousedské vztahy“ arcibiskupa s prezidentem.

Halík vs. Duka: Vztah k islámu, „mohamedánům“ i Zemanovi rozdělil katolíky

Badal však byl v minulosti činný i na jiné úrovni - zastával pozici místopředsedy Rady České televize, v níž byl celkově od roku 2003 do roku 2009. V životopise měl také zapsaný post člena Rady Českého rozhlasu, kam byl navržen Českou biskupskou konferencí a kde působil od prosince 2010 do prosince 2016.

Kritika islámu

Badal na sebe upozornil právě v roce 2016 po vraždě kněze Jacquese Hamela v kostele v Normandii, kdy na obrazovce České televize vystoupil se slovy: „Řekněte mi statisticky, jestli tohle je normální, aby každý den v Evropě, a je to divné – zrovna prostě nějaký mohamedán – někoho postřílel, zabil, vjel do něj autem.“

Badalova kritika islámu, která přišla po brutálním činu v kostele Saint-Etienne-du-Rouvray, kdy dal do jedné roviny islám s islamismem, vyvolala tehdy řadu reakcí. A také spor mezi Dominikem Dukou a Tomášem Halíkem.

„Jsme slaboši, jsme jim k smíchu“

Badal si však za svými slovy stál i dál. „Pořád tvrdím, že islamismus vyrůstá z islámu a že islám a priori není přátelské náboženství. Když se podíváte do Bible, nikde tam není výzva k nenávisti, k ničení nepřátel a podobně, v Koránu ano. Svatá válka se provozuje různými prostředky, bojovými i nebojovými. Takhle to oni vnímají. Je to jiné vidění světa. Myslet si, že přijdou sem a budou se na svět dívat jako my? No nebudou, v žádném případě, protože jejich vnitřní povinností je nás přečíslit a hlásat tady svoje zákony,“ říkal v červenci 2018 Badal v rozhovoru pro Týden.

A o Evropě Dukův tajemník rázně tvrdil: „Naše víra je nemocná, zesláblá, Evropa umírá, křesťanství se přesouvá do Latinské Ameriky. Jsme teď slaboši, jsme jim k smíchu.“