Zpozdí se vám letadlo? Máte nárok na odškodné až 15 tisíc, má to ale háček

Odškodnění můžete získat, když má váš let do vzdálenosti 1500 km zpoždění 2 hodiny, od 1500 do 3500 km zpoždění 3 hodiny nebo nad 3500 km zpoždění 4 hodiny. Měli byste získat nejen poukázky na občerstvení, ale v případě zpoždění do dalšího dne i ubytování v hotelu a dopravu k němu.

V případě, že do cíle dorazíte o 3 hodiny později, než jste měli, náleží vám navíc i finanční kompenzace 250 eur (6400 Kč) při letu do 1500 km, 400 eur (10 300 Kč) při letu od 1500 do 3500 km a 600 eur (15 500 Kč) při letu nad 3500 km. Ta ale pouze v případě, že aerolinka za zpoždění nese zodpovědnost. Třeba při bouřích, sopečných erupcích nebo stávkách na letišti platit nemusí.