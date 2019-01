Sníh zavřel Čechům hranice. Přes Boží Dar neprojedou, do Rakouska si postojí

Sněžení a vítr dál ztěžují dopravu v Česku, tvoří se sněhové jazyky, na horách i závěje. Husté středeční sněžení ochromilo dopravu také na česko-rakouském hraničním přechodu v Dolním Dvořišti. Jezdí se kyvadlově. Problém je na rakouské straně. Na české straně je dle policie 200 metrů dlouhá kolona. Kvůli neustávajícímu sněžení jsou uzavřeny všechny silnice do Božího Daru, včetně hraničního přechodu do Německa. Město žádá řidiče, aby tam nejezdili.

Husté sněžení ochromilo dopravu na česko-rakouském hraničním přechodu v Dolním Dvořišti. Kvůli sněžení se tam tvoří kolony. Problém je na rakouské straně, kde odstraňují spadlý strom a vyprošťují kamion. Na české straně je podle policie 200 metrů dlouhá kolona. Přes přechod se jezdí kyvadlově. Řekli to zástupce vedoucího dopravního inspektorátu Český Krumlov Milan Richter, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl a krajský policejní mluvčí Jiří Matzner. V některých částech kraje hustě sněží, podle meteorologů se mohou místy tvořit sněhové jazyky, na horách závěje.

„Problém je na rakouské straně, tam je to nesjízdné, první stoupák z Wullowitz dál do vnitrozemí Rakouska. Na našem okrese je to plně sjízdné. Kolony se tvoří na našem okrese tak do 200 metrů,“ řekl Richter. Podle Rýdla je výjezd z republiky po I/3 komplikovaný.

Komplikace u Dolního Dvořiště

„Zavřená je malá silnice u hranic, která nesouvisí s hlavním tahem, spadl tam strom. Než ho odstraní, tak si zavřeli malou silnici. Přechod normálně funguje, je tam pouze v jednom úseku kyvadlová doprava, protože tam stojí někde kamion, který se tam částečně sesunul do škarpy a částečně zůstal napříč vozovkou. Ověřovali jsme to přes rakouskou stranu, komplikace tam budou, protože se bude kamion vyprošťovat. Jezdí to kyvadlově jedním pruhem,“ řekl Matzner.

Na Jindřichohradecku, Prachaticku a Táborsku dnes ráno sněží, silničáři zasahují s veškerou technikou. ČTK to před 6:00 řekl dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Jan Hausel. Nejvíc sněží na Prachaticku, v okolí Nové Bystřice na Jindřichohradecku a kolem silnice první třídy číslo 19 směrem na Pelhřimov na Táborsku.

Podle meteorologů bude v kraji zataženo s občasným sněžením nebo se sněhovými přeháňkami. Nejvyšší denní teploty od minus dvou do plus jednoho stupně Celsia, v 1000 metrech kolem minus pěti stupňů. Místy se mohou tvořit sněhové jazyky, na horách závěje.

Silnice do Božího Daru jsou uzavřeny

Kvůli neustávajícímu sněžení a silnému větru jsou do odvolání uzavřeny všechny silnice do Božího Daru na Karlovarsku, včetně silnice I/25 z Jáchymova na Boží Dar a hraničního přechodu do Německa. ČTK to dnes sdělil starosta Božího Daru Jan Horník. Podle něj by řidiči měli situaci respektovat a do hor by neměli nejezdit.

„Město Boží Dar urgentně žádá všechny motoristy, aby toto vzali na vědomí a svou cestu odložili. Podle předpovědi ČHMÚ může tento stav trvat až do dnešní půlnoci,“ uvedl starosta.

Špatné povětrnostní podmínky zkomplikovaly situaci v okolí Božího Daru i v úterý, kdy policie kvůli tomu uzavřela cestu do města z Jáchymova i z Božího Daru od kruhového objezdu směrem na Neklid a Klínovec.

Sněžení se v Karlovarském kraji rozšířilo i do nižších poloh a jejich vlivem se zhoršila na řadě míst i viditelnost. Extrémně špatné podmínky přetrvávají ve vyšších polohách Krušných hor, kde hrozí také sněhové závěje. Silnice v horách jsou zapadané sněhem a jejich údržba je velice obtížná. Už dnes ráno policie proto nedoporučovala řidičům vyjíždět z Božího Daru k hraničnímu přechodu Oberwiesenthal ani jinam dál do hor.

Na horách podle meteorologů může dnes nárazový vítr dosahovat rychlosti až 70 kilometrů v hodině.