Zoo se brání: Za smrt lvíčat nemůžeme. Po krmení z flašky by je matka zavrhla

V liberecké zoo uhynula tento týden obě mláďata kriticky ohroženého druhu lva berberského. Příčinou mohla být podle pitvy náhlá ztráta mateřského mléka u lvice. Zoo za to na sociálních sítích schytala pořádnou kritiku, nešťastné události prý pouze přihlížela. „Neustále jsme lvíčata monitorovali. Domnívali jsme se, že vše probíhá dobře,“ reaguje na kritiku v pořadu Epicentrum zoolog a chovatel Luboš Melichar. Podpořil jej i ředitel zoo David Nejedlo, který uvedl, že se snaží vychovat plnohodnotná zvířata s instinkty k přežití. Proto nelze do výchovy jen tak zasahovat.

Dvě koťata kriticky ohroženého lva berberského se v Zoo Liberec narodila v prosinci rodičům Shani a Terry. Radost z nového přírůstku ale netrvala dlouho, tento týden ani ne měsíc stará koťata uhynula.

„Úhyn mláďat není u velkých šelem neobvyklým jevem. Hodně rozhoduje prvních pár dní, jestli jsou mláďata schopná přežít,“ vysvětlil pro Epicentrum zoolog Melichar a dodává, že koťata byla velmi živá, hravá a den před úmrtím prvního kotěte je viděli u lvice a jejího struku (cecku, pozn. red.).

Lvice přitom nerodila poprvé. V roce 2016 měla první čtyři mladé, ty nedokázala nakrmit a potomci zemřeli. Teorii, že lvici došlo i tentokrát mléko, vedení zoo nicméně ještě na sto procent nepotvrdilo. „Obecně se snažíme vyhýbat předčasným závěrům, protože skutečnost může být vzdáleně jiná,“ říká Melichar s tím, že závěry budou za několik týdnů.

Zoo rozhodně odmítá kritiku lidí za to, že nekrmili lvíčata sami. „Veřejnosti se to nemusí líbit, ale my nezasahujeme do přirozených odchovů, což se snažíme vysvětlit. Když jsme v minulosti odchovávali mláďata na flašce s mlékem, vznikala z toho další zavržená mláďata, která ztrácela své přirozené chování a instinkty,“ říká ředitel Nejedlo. Podle něj není jejich údělem „nasekat“ co nejvíce mláďat, ale uchovat silný druh, který bude jednou schopen se vrátit do volné přírody a bude se umět reprodukovat.

Navíc se nedá jednoduše zjistit, zda se mladí krmí, nebo ne. „Zjistit, jestli má samice mléko, je nemožné, to bychom ji museli chytit, což by mohlo produkci mléka také zasáhnout. Nelze ani kontrolovat, zda skutečně mléko sají,“ míní chovatel.

Pár má ještě šanci

Lvici Shani podle nich chybí zkušenosti. „Je nezkušenou matkou. První odchovy často končí nezdarem, lvice totiž nemusí být schopna své mladé zorganizovat tak, aby se dostala ke struku,“ míní Melichar. Lvice mohla být navíc ve stresu ze změny svého režimu. Od porodu byla totiž zavřená v pavilonu. Vedení se obávalo, že by jinak vypochodovala ven na zimu i se svými mladými, kteří na počasí nebyli navyklí.

Terry a Shani vypadají jako harmonický pár, podle chovatele je ale vždy obrovský „vabank“ dávat pár dohromady. Lvice si se svým novým partnerem naštěstí padla do oka. Pětiletý samec a tříletá samice tak mají ještě mnoho šancí na úspěšný odchov, podle chovatele i výrazně větší tím, že budou oba zkušenější.

Lvy chová liberecká zoo s přestávkami od roku 1950, u návštěvníků se řadí mezi nejobdivovanější zvířata. Lev berberský patří k větším druhům lva, váží i přes čtvrt tuny. Je zapsán v Červené knize ohrožených zvířat. Ve volné přírodě byl vyhuben v 19. století a přežívá jen v zoologických zahradách a soukromých chovech.

Na území Slovenska a Česka se daří držet v šesti zahradách 25 berberských lvů. To je více než třetina celkové evropské populace těchto králů zvířecí říše.