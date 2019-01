Jantarové korálky „na zoubky“ nepomáhají, varují odborníci. Děti se na nich mohou i uškrtit

Americká organizace Food and Drug Administration (FDA) vydala varování ohledně používání jantarových šperků u malých dětí. Ty jsou velmi oblíbené i v Česku, protože podle výrobců a dodavatelů jejich nošení zmírňuje dětem bolesti při prořezávání zubů. FDA ale tvrdí, že jantar žádné zázračné účinky nemá. Naopak - kvůli jantarovým náhrdelníkům došlo k řadě vážných poranění, a dokonce i k úmrtí dítěte. Co na to český pediatr a rodiče, jejichž potomci jantarové korálky nosí?

FDA upozornila na dva případy, kdy se sedmiměsíční dítě začalo dusit, když vdechlo korálek z náhrdelníku, i když bylo v tu chvíli pod dohledem rodičů. Další osmnáctiměsiční batole se na náhrdelníku uškrtilo během spánku.

Organizace proto vydala oficiální varování, ve kterém nabádá rodiče, aby zvážili, zda svým dětem náhrdelník z jantaru dají. Výrobci a prodejci těchto šperků tvrdí, že nošení jantarových náhrdelníků ulevuje dětem od bolesti zubů, hlavy, pomáhá proti horečce nebo i zánětu dutin. Jantaru se připisují i zázračné účinky v případě, že dítě trpí autismem nebo poruchou pozornosti (ADHD).

FDA ale důrazně varuje, že žádný z těchto účinků nebyl vědecky prokázán.

Šperky také neobsahují jen samotné korálky z jantaru, ale také další materiály, jako je dřevo, plast nebo kovy. Pokud se náhrdelník roztrhne, dítě může nějaký materiál vdechnout a udusit se. Problém může nastat, když se náhrdelník zachytí o nějaký další předmět, například o postýlku.

FDA dále varuje, že pokud děti šperky ocucávají, mohou jim způsobit i poranění úst či dásní. „Navíc jantar obsahuje kyselinu jantarovou, která se může uvolňovat do krevního oběhu v neznámém množství,“ uvádí dále FDA.

„Rodičovské placebo“ a méně slintání

Jantarové korálky se hojně používají i v Česku, internet se hemží diskuzemi o tom, zda šperky skutečně pomáhají, nebo ne. A názory se různí.

„Nemám pocit, že by to nějak pomáhalo nebo se něco změnilo, ale roční dítě si neumí říct, jestli se mu ulevilo, nebo ne,“ řekla pro Blesk Zprávy Eliška, matka dvouleté Emy, která korálky dceři pořídila, a dodala: „Možná jí ulevily, ale i tak se dost natrápila. Každopádně je sama nosí už rok a má je ráda.“

Jiný názor má Jitka a Jaroslav, rodiče jedné tříleté a jednoroční holčičky.

„Anička je nosila od 6 měsíců a určitě přes rok. A myslím, že to hodně pomohlo. Méně slintala. Karolína je má tak od 4 měsíců a myslím, že to docela zabíralo. Některé děti musí nosit i bryndáky celý den, když se jim prořezávají zoubky, jak slintají,“ řekla Jitka. To uznává i její manžel, ale s úsměvem dodává: „Je to takové „rodičovské placebo“. Ale myslím, že ty kameny nějaký vliv mají.“

„Naše tříletá dcera si za ně nikdy netahala. Každý kamínek je oddělený uzlíkem, takže by případně mohlo dítě spolknout jeden,“ dodala Jitka.

Skeptický byl Michal, otec dvouapůlletých dvojčat. „Ale zpětně musím uznat, že to asi funguje. Nebudu tvrdit, že korálky odbourávají bolest, ale děti po nich byly více v pohodě. Když dostaly korálky, prožily klidnou noc, neplakaly bolestí, nepotřebovaly léky. Zřejmě to má vliv na uklidnění,“ řekl tatínek dvou holčiček.

Veronika dala své jedenáctiměsíční dceři korálky, protože sama má prý ráda „cinkrlátka". „Ale nějaké zklidnění na svém dítěti nepozoruji,“ řekla Veronika s tím, že pediatrička se nijak nepozastavila nad tím, že má její dcerka korálky.

Pediatr: Nemá smysl riskovat kvůli pověře

Naopak používání jantarových korálků nedoporučuje pediatr Michal Malina, kterého Blesk Zprávy oslovily. „Během své praxe jsem se s používáním korálků setkal mnohokrát. Nedoporučuji je a upozorňuji rodiče na rizika. Používání korálků je založeno pouze na pověrách, které nemají žádný medicínský ani věděcký základ,“ řekl pediatr.

Podle něj pověra vychází z toho, že v baltském jantaru a nejen v něm, by měla být přítomna kyselina, která se má kontaktu s teplem těla uvolňovat a utlumovat bolest. „Což ale není moc možné, jelikož se taví až při 187 stupních a nikdy nebylo zjištěno, že by jakkoliv ovlivňovala vnímání bolesti,“ vysvětlil Malina.

„Prořezávání zubů je dočasný proces, který by měl brzy odeznít sám a nemá smysl riskovat ohrožení života dítěte nepodloženou pověrou,“ varuje pediatr a dodává: „Samozřejmě je to pro dítě a rodinu hodně náročný proces, protože dítě nespí, nemůže jíst a je podrážděné. Pomáhá dásně chladit a nechat je dítě masírovat bezpečnými nachlazovacími kousátky.“

Výjimečně lze podle pediatra a po poradě s lékařem použít běžná analgetika.

České e-shopy se zbavují odpovědnosti

Pokud si zadáte do vyhledávače na internetu jantarové korálky pro děti, vyjede celá řada e-shopů, která korálky nabízí. Jedna šňůra stojí od dvou set do čtyř set korun a u většiny šperků stojí, že byly vyrobeny v Litvě.

Většina e-shopů popisuje, že jantar je využíván po staletí právě pro své léčivé účinky a je oblíben po celém světě. Zároveň doporučují nosit jen na holém těle a dát je na slunce, aby byl náhrdelník "nabit energií". U některých druhů můžete najít doporučení, zda bude slušet právě vaší modrooké či tmavovlasé ratolesti.

Na druhou stranu se ale v e-shopech dočtete, že jantar není považován podle zákona za lék a jeho používání nenahrazuje lékařskou péči. Nechybí upozornění, že by rodiče neměli nechávat děti bez dozoru a měli by sundávat korálky na noc.

Jeden z e-shopů dodává, že nenese žádnou zodpovědnost za újmy způsobené užíváním výrobků u něj zakoupených.