Vzácná lvíčata v Liberci zemřela hlady. Zoo odráží kritiku za selhání v péči

Byla zdravá, čilá a nic nenasvědčovalo tomu, že by se jim něco mělo stát. Přesto liberecká zoo na začátku týdne přinesla zprávu, že dvě mláďata lva berberského, která se narodila v prosinci, náhle zemřela.

Oficiální příčina smrti bude teprve stanovena, ale vše naznačuje tomu, že je jejich matka nezvládla kojit a lvíčata zemřela doslova hlady. Žádná nemoc nebo genetické postižení v tom tedy nejspíš nefigurovaly.

Smutek v liberecké zoo: Obě vzácná mláďata zemřela, lvice náhle ztratila mléko

Samici se totéž stalo už jednou v minulosti. V roce 2016 porodila svá první čtyři mláďata, ale rovněž je nedokázala nakrmit a potomci zemřeli. O jejích ne zcela ideálních mateřských schopnostech se tak vědělo, míní zlé jazyky. I proto se v pondělí strhla na zoo kritika, že neudělala dost a o mláďata se nepostarala.

Zoo: Lvíčata by umělým odchovem trpěla

Zoo ale říká, že tentokrát se samice chovala vzorně. „Chování samice ani obou mláďat nevykazovalo žádné nestandardní projevy, a tak jsme neměli žádný důvod k pochybnostem. Lvice přišla o mláďata náhle, bez předchozích varovných signálů,“ uvedl zoolog Luboš Melichar.

A i kdyby nějaký signál o problémech s kojením přišel, umělý odchov by stejně nebyl možný, reagovala zoo na četné dotazy ze sociálních sítí. „Umělý odchod by byla pouze medvědí služba, kterou již moderní zoologické zahrady nedělají… ošetřovatelé ani zoologové nenesou absolutně žádnou vinu. O jejich dobré práci a i profesionálním přístupu nejsou žádné pochybnosti,“ napsala zoo na Facebooku.

Podle zahrady je třeba se smířit s tím, že takto funguje příroda. Pokud by mláďata byla odchována uměle, ztratila by své zvířecí návyky a instinkty a nebyla by možná v budoucnu zařadit do chovu, protože by nezvládla přimknout ke smečce.

Lvici Ginni v Zoo Praha uměle oplodnili. Zákrok provedli experti z Německa

Lev berberský v přírodě už vyhynul

Chov je přitom u lvů berberských velice důležitý. Jde o druh, který je ve volné přírodě vyhynulý a přežívá jen díky snaze zoologických zahrad a soukromých chovatelů. V Evropě například existuje pouze 65 jedinců.

Zoo také odmítla, že by samice přišla o mléko stresem z rachejtlí a ohňostrojů. „Z kamerových záznamů není patrná změna chování během silvestrovské noci. Nepředpokládáme, že by toto byl důvod ztráty mateřského mléka,“ vysvětlovala.

Nakonec zoo vysvětlila, proč případné špatné stravování mláďat neodhalila kontrola váhy. Na koťata totiž nikdo nesáhl, a to ani jednou – poprvé se tak mělo stát v jejich 6. týdnu života kvůli očkování. Důvod? Stejný jako proč nebyl možný umělý odchov, s lvíčaty se manipuluje co nejméně. „Chov je absolutně bezkontaktní,“ zdůraznila zoo.